В Израиле родился ребенок с собственным близнецом в животе

Такое редкое явление называется "плод в зародыше".

Врачи впервые поняли, что может быть проблема, когда они сделали УЗИ на поздних сроках беременности матери ребенка и увидели, что живот ребенка увеличился. Поэтому, когда ребенок родился, врачи провели ряд тестов, включая УЗИ и рентген, и обнаружили частично развившийся плод внутри живота ребенка, сообщает The Times of Israel. Врачи сделали операцию по удалению плода.

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Термин “плод в зародыше“ обычно определяется как состояние, при котором аномальный плод обнаруживается внутри тела своего в остальном здорового близнеца. Согласно отчету 2010 года об этом явлении, опубликованному в Journal of Surgical Technique and Case Report, заболевание встречается крайне редко и встречается примерно у 1 из 500 000 рождений.

По данным Университета штата Аризона, не совсем ясно, что вызывает зародыш у плода, но ученые считают, что плод является редким типом “паразитического близнеца“. Такие паразитические близнецы образуются, когда во время беременности однояйцевыми близнецами один из плодов поглощается другим на ранних сроках беременности.

“Это происходит как часть процесса развития плода, когда есть полости, которые закрываются во время развития, и один из эмбрионов входит в такое пространство“, - сказал доктор Омер Глобус, директор по неонатологии медицинского центра Ассута в Ашдоде, Израиль, где родился ребенок. “Внутри плод частично развивается, но не живет и остается там“.

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Другая теория заключается в том, что плод в зародыше - это своего рода тератома, тип опухоли, который может содержать все три основных типа клеток, обнаруженных в человеческом эмбрионе на ранней стадии. Некоторые исследователи говорят, что наличие позвоночного столба отличает диагноз “плод в зародыше“ от тератомы, при этом у последней отсутствует позвоночник.

Как сообщает The Times of Israel, ребенок хорошо восстанавливается после операции и сейчас находится дома со своей матерью.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле новорожденную назвали в честь кнопки Facebook.