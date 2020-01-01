Исландия оказалась частью затонувшего континента

Континент исчез в море 10 миллионов лет назад.

Континент «Исландия», возможно, простирался между Гренландией и Скандинавией примерно 10 миллионов лет назад, в то время как другой ныне затопленный регион к западу от Великобритании и Ирландии входил в состав "Великой Исландии" Джиллиан Фулджер

Согласно новой теории, предложенной международной группой геофизиков и геологов, Исландия может быть последним обнаженным остатком континента, который затонул в северной части Атлантического океана около 10 миллионов лет назад.

Теория противоречит давним представлениям об образовании Исландии и Северной Атлантики, но исследователи говорят, что теория объясняет как геологические особенности дна океана, так и то, почему земная кора под Исландией намного толще, чем должна быть. Сторонние эксперты, не связанные с исследованием, сказали, что они скептически относятся к существованию континента, основываясь на собранных до сих пор доказательствах.

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Даже в этом случае, если геологические исследования подтвердят теорию, радикально новая идея затонувшего континента может иметь последствия для прав собственности на любое топливо, обнаруженное под морским дном, которое по международному праву принадлежит стране, которая может показать, что их континентальная кора простирается так далеко.

"Регион, под которым находится континентальный материал, простирается от Гренландии до Скандинавии", - сказала Джиллиан Фулджер, ведущий автор книги "Исландия", который описывает новую теорию. "Некоторые из них на западе и востоке уже опустились ниже поверхности воды, но они все еще стоят выше, чем должны.… Если бы уровень моря упал на 600 метров, то мы увидели бы намного больше суши над поверхностью воды. поверхность океана", - сказал Фоулджер, почетный профессор геофизики Даремского университета в Соединенном Королевстве.

Североатлантический регион когда-то был полностью сушей, которая составляла суперконтинент Пангея примерно от 335 до 175 миллионов лет назад, сказала Фулджер. Геологи долгое время считали, что бассейн Северной Атлантики образовался, когда Пангея начала распадаться 200 миллионов лет назад, и что Исландия образовалась около 60 миллионов лет назад над вулканическим шлейфом недалеко от центра океана.

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Но Фулджер и ее соавторы предлагают другую теорию: океаны начали формироваться примерно к югу и северу, но не к западу и востоку от Исландии, когда распалась Пангея. Вместо этого, писали геологи, районы на западе и востоке оставались связанными с тем, что сейчас является Гренландией и Скандинавией.

"Люди имеют очень упрощенное представление о том, что тектоническая плита похожа на обеденную тарелку: она просто разделяется на две части и раздвигается", - сказала Фулджер. "Но это больше похоже на пиццу или произведение искусства, сделанное из разных материалов - часть ткани здесь, а часть керамики там, так что разные части имеют разную прочность".

Согласно новой теории, Пангея не разделилась чисто, и потерянный континент Исландия оставался сплошной полосой суши шириной не менее 200 миль (300 километров), которая оставалась над волнами примерно 10 миллионов лет назад, Фулджер сказал. В конце концов, восточная и западная части Исландии также затонули, и осталась только Исландия, сказала она.

Теория объяснила бы, почему порода земной коры под современной Исландией имеет толщину около 40 км вместо примерно 8 км, чего можно было бы ожидать, если бы Исландия образовалась над вулканическим шлейфом, сказали геологи.

"Когда мы рассмотрели возможность того, что эта толстая кора является континентальной, все наши данные внезапно обрели смысл", - говорится в заявлении Фулджер. "Это привело нас к немедленному осознанию того, что континентальный регион был намного больше, чем сама Исландия - прямо под морем есть скрытый континент".

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Фулджер и ее коллеги подсчитали, что Исландия когда-то занимала более 230 000 квадратных миль (600 000 квадратных километров) суши между Гренландией и Скандинавией - площадь немного меньше, чем Техас. (Сегодня площадь Исландии составляет около 40 000 квадратных миль или 103 000 квадратных километров.)

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Они предположили, что был также прилегающий регион такого же размера, составляющий "Великую Исландию", к западу от того, что сейчас является Великобританией и Ирландией. Но они сказали, что этот регион тоже затонул под водой.

Ископаемые остатки показали, что некоторые растения, которые распространяются путем сбрасывания семян, идентичны как в Гренландии, так и в Скандинавии. По словам авторов, это открытие подтверждает идею о том, что когда-то эти два региона соединяла широкая полоса суши. Однако геологам не известно о каких-либо ископаемых останках животных на затерянном континенте.

Напомним, ранее сообщалось, что север Австралии был частью Северной Америки.