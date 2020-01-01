Найдена самая близкая к нам экзопланета

Это первая планета, которую мы увидели напрямую.

Поскольку экзопланеты очень маленькие, очень тусклые и очень далекие, увидеть их напрямую чрезвычайно сложно и редко. Таким образом, мы обычно делаем вывод об их присутствии по их влиянию на их звезды-хозяева - это означает, что, когда мы действительно видим их напрямую, это вызывает волнение.

И волнение - это именно то, что вы должны испытать, обнаружив экзопланету COCONUTS-2b, вращающуюся вокруг звезды COCONUTS-2.

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Мало того, что COCONUTS-2b (названный в честь обзора COol Companions ON Ultrawide orbiTS) - ближайшая к Земле экзопланета, полученная прямым изображением на сегодняшний день - на расстоянии всего 35 световых лет - это редкость среди открытий экзопланет: относительно холодный массивный газ гигант, вращающийся вокруг своей звезды на большом расстоянии.

"С массивной планетой на орбите со сверхшироким разделением и очень холодной центральной звездой, COCONUTS-2 представляет собой совершенно иную планетную систему, чем наша собственная Солнечная система", - сказал астроном Чжоцзянь Чжан из Института астрономии Гавайского университета. .

Наиболее распространенные методы обнаружения экзопланеты основаны на двух эффектах, которые экзопланеты могут оказывать на главную звезду. Первый метод называется транзитным и основан на изменении глубины света звезды. Когда экзопланета проходит между нами и своей звездой-хозяином на своем орбитальном пути, этот переход можно обнаружить как слабые провалы в свете звезды.

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Метод лучевой скорости (или "колебания") основан на изменении длины волны света звезды. Когда экзопланета вращается вокруг звезды, она оказывает небольшое гравитационное влияние, которое заставляет звезду минутно покачиваться. Когда он движется небольшими круговыми движениями, длина волны его света немного смещается по мере того, как он движется к нам и от нас.

Оба этих метода лучше всего способны обнаруживать массивные экзопланеты, расположенные близко к планете - массивные, потому что сигнал будет больше и их легче различить, и близкие, потому что они вращаются быстро, что означает, что астрономы могут получить несколько сигналов, в которых они нуждаются, в чтобы подтвердить, что они вызваны движущимся по орбите телом, а не случайно проходящим объектом.

Красная точка вверху слева - планета COCONUTS-2b

Однако именно большое расстояние от звезды-хозяина - около 6 471 астрономическая единица, что в 6 471 раз больше среднего расстояния между Землей и Солнцем - сделало COCONUTS-2b видимым на прямых изображениях. На таком расстоянии ее орбитальный период составляет примерно 1,1 миллиона лет (что может быть рекордом для известной экзопланеты).

"Непосредственное обнаружение и изучение света от планет-газовых гигантов вокруг других звезд обычно очень сложно, поскольку планеты, которые мы находим, обычно имеют орбиты с малым разделением и, таким образом, погребены в ярком свете света своей звезды-хозяина", - сказал астроном Майкл Лю из Гавайский университет.

Что сделало это видимым, так это то, что, хотя это круто для экзопланеты газового гиганта, оно все еще довольно тепло, с температурой около 434 Кельвина (161 градус Цельсия или 322 градуса по Фаренгейту), несмотря на удаленность от теплоты звезды. .

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COCONUTS-2b все еще довольно молод, всего около 800 миллионов лет; его теплая температура - это остаточное тепло от образования экзопланеты, заключенной внутри массивной экзопланеты, в шесть раз превышающей массу Юпитера. Это тепло означает, что экзопланета слабо светится в инфракрасном диапазоне длин волн - достаточном, чтобы его можно было различить на прямых изображениях.

Его огромное орбитальное расстояние будет иметь и другие преимущества для будущих исследований. Это может помочь нам лучше понять, как образуются газовые гиганты, процесс, который мы до сих пор не очень хорошо понимаем, и более пристальный взгляд на него поможет нам лучше понять разнообразие газовых гигантов.

"COCONUTS-2b с огромным разделением орбит станет отличной лабораторией для изучения атмосферы и состава молодой планеты-газового гиганта", - сказал Лю.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена планета, где сутки длятся 27 тысяч лет.