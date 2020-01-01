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Интересный факт дня: Cобаки могут распознать, когда им лгут люди

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Собаки не доверяют незнакомцам.
Псы распознают ложь
Псы распознают ложь
pixabay

Группа исследователей Венского университета обнаружила, что собаки иногда могут определить, когда им лгут люди. В своей статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B, группа описывает эксперименты, которые они проводили с сотнями собак, и то, что было изучено об их способности обнаруживать обман в неизвестных им людях.

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Было обнаружено, что взрослые люди участвуют в оценке психического состояния других людей. Например, люди определяют правдивость других людей на основе различных подсказок. В этой новой работе исследователи задались вопросом, может ли то же самое относиться к собакам. Чтобы выяснить это, они провели простые эксперименты с 260 собаками-добровольцами разных пород.

В экспериментах всех собак учили следовать совету неизвестного человека при выборе того, в какой из двух мисок было скрытое угощение. Следуя совету, они получили угощение. Затем исследователи все перепутали. Они позволили собакам наблюдать, как другой неизвестный человек переносил угощение из одной миски в другую, в то время как второй неизвестный человек наблюдал; в других случаях второй человек отсутствовал при переключении. Затем исследователи провели те же эксперименты с собаками и вторым участником смены, чтобы увидеть, будут ли собаки продолжать следовать совету.

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Исследователи обнаружили, что собаки игнорировали совет человека, если человек не присутствовал при смене мисок - они знали, что человек не знал, в какой миске было угощение. Но что еще более важно, половина собак проигнорировала совет людей, когда они узнали из наблюдений, что человек указывает не на ту чашу - свидетельство того, что собаки знали, что люди лгут им.

Кстати, исследователи отметили, что те же эксперименты проводились предыдущими исследователями с людьми в возрасте до пяти лет, макаками и шимпанзе. В этих экспериментах дети и другие животные с гораздо большей вероятностью, чем собаки, следовали совету очевидного лжеца относительно того, что, как они знали, было правдой. Они предполагают, что это указывает на то, что собаки были менее доверчивы к незнакомцам.

Напомним, ранее сообщалось, что у собак врожденная способность понимать человека.

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Теги: интересные факты, собаки
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