Ученые: Игнорирование изменения климата принесет невыразимые страдания

Несколько крупных климатических политик могут изменить все, но мы должны действовать быстро.

Международная космическая станция пролетает над городом ночью. В новом отчете говорится, что деятельность человека может подтолкнуть климат к "переломному моменту" NASA

Около 14 000 ученых подписали новый документ о чрезвычайной климатической ситуации, в котором предупреждают, что человечество ожидают "невыразимые страдания", если мы не начнем прямо сейчас бороться с глобальным потеплением.

Новая статья, опубликованная 28 июля в журнале BioScience под руководством исследователей из Университета штата Орегон, представляет собой обновление статьи 2019 года, в которой объявлена ​​глобальная "климатическая чрезвычайная ситуация" и дана оценка жизненно важных показателей Земли на основе 31 переменной, включая выбросы парниковых газов, изменения температуры поверхности, потеря массы ледникового льда, потеря тропических лесов Амазонки, а также различные социальные факторы, такие как глобальный валовой внутренний продукт (ВВП) и субсидии на ископаемое топливо.

Читай также: Человечество подошло к концу своего существования - ученые

Неудивительно, что авторы новой статьи обнаружили, что жизненно важные показатели Земли только ухудшились за последние два года, причем 18 из 31 категории отчета показывают новые рекордные максимумы или минимумы, пишут авторы. В отчете указывается, что выбросы парниковых газов находятся на рекордно высоком уровне, а толщина ледникового льда находится на самом низком уровне за 71 год ведения учета. Мир богаче, чем когда-либо (измеряется глобальным ВВП), а небо загрязнено больше, чем когда-либо (измеряется концентрациями углекислого газа, метана и закиси азота в атмосфере).

"Обновленные планетарные показатели жизнедеятельности, которые мы представляем, отражают последствия безжалостной работы в обычном режиме", - пишут авторы исследования. "Главный урок COVID-19 заключается в том, что даже колоссального сокращения перевозок и потребления недостаточно, и вместо этого требуются трансформационные системные изменения, которые должны подняться над политикой".

Хотя отчет включает в себя некоторые положительные тенденции, такие как рекордный рост использования солнечной и ветровой энергии и отказ от добычи ископаемого топлива, он рисует в целом мрачную картину будущего, усугубляемую продолжающимся всплеском климатических бедствий, таких как наводнения, ураганы, лесные пожары и волны тепла. Планета также может пройти (или уже прошла) критические природные переломные моменты, такие как тропические леса Амазонки, которые становятся источником углерода, а не поглотителем углерода, от которых будет трудно избавиться, добавили ученые.

Все это сводится к одному выводу: будущее обитаемости нашей планеты зависит от немедленных крупномасштабных действий, писали авторы.

Читай также: Умер создатель термина "глобальное потепление"

Для выполнения этой задачи команда предлагает трехкомпонентный краткосрочный политический подход:

1) введение "значительной" глобальной цены на углерод для сокращения выбросов;

2) поэтапный отказ от ископаемого топлива и, в конечном итоге, его запрет;

3) восстановление и защита ключевых богатых углеродом экосистем, таких как леса и водно-болотные угодья, для сохранения крупнейших поглотителей углерода на планете и защиты биоразнообразия.

"Осуществление этих трех политик в ближайшее время поможет обеспечить долгосрочную устойчивость человеческой цивилизации и даст будущим поколениям возможность процветать", - пишут авторы. "Скорость изменений имеет важное значение, и новая климатическая политика должна быть частью планов восстановления COVID-19".

Исследователи планируют выпустить еще одну планетарную «проверку» в ближайшие годы. Будем надеяться, что в этом будущем отчете будет больше признаков положительных изменений, поскольку все больше стран серьезно относятся к серьезности изменения климата. Или, возможно, это будет отражением краха общества. Время и политические действия покажут.

Напомним, ранее сообщалось, что Земля оказалась ближе к глобальному потеплению, чем мы думали.