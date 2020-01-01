Определено время приручения огня нашими предками

Это произошло 400 тысяч лет назад.

Знания об огне начали массово распространяться 400 тыс лет назад freepik.com

Когда первые люди узнали, как приручить дикое пламя - приготовить еду, обогреть лагерь, продлить световой день и отпугнуть хищников - некоторые ученые думают, что это умение распространилось очень быстро.

Если они правы, это означает, что первые группы людей по всей Африке, Европе и Азии обменивались знаниями по крайней мере 400000 лет назад.

Это было задолго до того, как современные люди начали расселяться из Африки, и это был первый случай "культурного распространения" в археологических записях.

Читай также: Найдены самые древнейшие люди за пределами Африки

"На сегодняшний день всегда считалось, что культурное распространение на самом деле началось всего 70 000 лет назад, когда начали расселяться современные люди, Homo sapiens", - объясняет археолог Кэтрин Макдональд из Лейденского университета в Нидерландах. "Но данные об использовании огня теперь, кажется, показывают, что это произошло намного раньше".

В новом анализе сравнивались следы огня, оставленные гомининами на археологических раскопках в Европе, Израиле, Азии и Северной Африке, на основе данных десятилетий исследований.

Авторы говорят, что до 400000 лет назад почти во всех исследованных местах было очень мало свидетельств использования огня.

Однако с этого момента все большее количество участков было обнаружено с древесным углем, обугленными костями и отложениями, подвергшимися воздействию тепла.

Картина оставалась неизменной независимо от региона, что свидетельствует о том, что обычное использование огня впервые появилось примерно во второй половине среднего плейстоцена.

Хотя возможно, что все эти культуры гомининов открыли огонь независимо, относительно быстрое распространение этого навыка по Старому Свету убедительно свидетельствует о том, что этот навык был распространен в культуре.

"Поскольку несколько субпопуляций гомининов сохранились и оставили свидетельства использования огня, маловероятно, что практика, связанная с использованием огня, была перенесена единственной рассредоточенной субпопуляцией гомининов", - пишут авторы .

Читай также: В Китае найдены останки древних людей-великанов

Конечно, выявление следов огня через сотни лет после происшествия - невероятно сложная работа, и мы не всегда можем быть уверены, что то, что мы обнаружили, на самом деле произошло от пламени, контролируемого гомининами.

Авторы отмечают, что отсутствие свидетельств огня до 400 000 лет назад следует интерпретировать "с осторожностью". Даже после 400000 лет назад текущие данные неоднозначны, особенно в Африке и Евразии, где особенно отсутствуют данные о H. naledi, H. sapiens, неандертальцах, денисовцах и H. erectus.

Тем не менее, борьба с огнем - не единственный навык, который быстро распространился в культурах гомининов.

Авторы также используют данные из антропологии, приматологии и социальных наук, чтобы показать, как другие идеи, модели поведения и техники распространяются на большие расстояния через примитивные социальные сети.

Примерно через 100 000 лет после явления огня, например, особый тип технологии удара по камню, известный как техника леваллуа, начал возникать очень похожим образом.

За более короткий период времени, чем огонь, эта техника распространилась по северо-западу Европы и Ближнему Востоку. Для сравнения, ручной топор переправился из Африки в Европу за сотни тысяч лет.

Читай также: Метр с кепкой. Как выглядел настоящий хоббит

С другой стороны, в отличие от использования огня, техника удара по камню потребовала бы времени для обучения и изучения. Это подразумевает сильные социальные взаимодействия между популяциями гомининов в Старом Свете, а не только мимолетные встречи.

Генетические данные уже показали, что между разными видами древних людей происходило смешение, но тот факт, что многие из этих популяций демонстрируют схожее поведение и методы, предполагает, что они контактировали более чем одним способом.

"Таким образом, члены этих субпопуляций сталкивались друг с другом неоднократно и в течение очень долгого времени, создавая основу для культурного распространения", - пишут авторы.

Если предположение команды верно, это означает, что крупномасштабные социальные сети существовали еще до того, как появились современные люди.

Учитывая, что культурное распространение так часто считается признаком, уникальным для нашего вида, это противоречивая гипотеза. Но авторы готовы его оспорить - хотя бы для стимулирования дальнейшего обсуждения.

Напомним, ранее сообщалось, что разгадана тайна исчезнувшего древнего народа.