Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Астрономы впервые обнаружили водяной пар на спутнике Юпитера

Комментариев: 0
Астрономы впервые обнаружили свидетельства наличия водяного пара в атмосфере луны Юпитера - Ганимеде.
На Ганимеде есть вода
На Ганимеде есть вода
NASA

Ганимед, самая большая луна в Солнечной системе, покрыта ледяной коркой. Ученые полагают, что у Ганимеда может быть жидкий океан на глубине 160 км под его поверхностью, и что такой океан может содержать водную инопланетную жизнь.

Читай также: Ученые NASA обнаружили океан внутри спутника Сатурна

В понедельник NASA объявило, что, просмотрев данные космического телескопа Хаббл за последние два десятилетия, исследователи обнаружили свидетельства наличия водяного пара в тонкой атмосфере луны Юпитера.

Однако эта вода, вероятно, не из подземного океана. Вместо этого, вероятно, лед испаряется с поверхности Луны.

Несмотря на то, что это мало что говорит о способности Луны создавать инопланетную жизнь, этот водяной пар помогает ученым лучше понять атмосферу Ганимеда. Раньше знали только о том, что в нем есть кислород.

Полученные Хабблом ультрафиолетовые изображения Ганимеда от 1998 года первоначально интерпретировались как отображение атомарного кислорода атмосферы, однако новый анализ показал, что различия в ультрафиолетовом сиянии коррелируют с потеплением температуры поверхности Ганимеда в течение дня - именно тогда, когда вода сублимируется в атмосферу.

"До сих пор наблюдался только молекулярный кислород", - сказал NASA Лоренц Рот из Королевского технологического института KTH в Стокгольме, Швеция, который возглавлял группу, обнаружившую пар .

"Это происходит, когда заряженные частицы разъедают ледяную поверхность".

Напомним, ранее сообщалось, что на спутнике Юпитера обнаружили гигантские полярные гейзеры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Ганимед, вода, Юпитер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь