Астрономы впервые обнаружили водяной пар на спутнике Юпитера

Астрономы впервые обнаружили свидетельства наличия водяного пара в атмосфере луны Юпитера - Ганимеде.

Ганимед, самая большая луна в Солнечной системе, покрыта ледяной коркой. Ученые полагают, что у Ганимеда может быть жидкий океан на глубине 160 км под его поверхностью, и что такой океан может содержать водную инопланетную жизнь.

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В понедельник NASA объявило, что, просмотрев данные космического телескопа Хаббл за последние два десятилетия, исследователи обнаружили свидетельства наличия водяного пара в тонкой атмосфере луны Юпитера.

Однако эта вода, вероятно, не из подземного океана. Вместо этого, вероятно, лед испаряется с поверхности Луны.

Несмотря на то, что это мало что говорит о способности Луны создавать инопланетную жизнь, этот водяной пар помогает ученым лучше понять атмосферу Ганимеда. Раньше знали только о том, что в нем есть кислород.

Полученные Хабблом ультрафиолетовые изображения Ганимеда от 1998 года первоначально интерпретировались как отображение атомарного кислорода атмосферы, однако новый анализ показал, что различия в ультрафиолетовом сиянии коррелируют с потеплением температуры поверхности Ганимеда в течение дня - именно тогда, когда вода сублимируется в атмосферу.

"До сих пор наблюдался только молекулярный кислород", - сказал NASA Лоренц Рот из Королевского технологического института KTH в Стокгольме, Швеция, который возглавлял группу, обнаружившую пар .

"Это происходит, когда заряженные частицы разъедают ледяную поверхность".

Напомним, ранее сообщалось, что на спутнике Юпитера обнаружили гигантские полярные гейзеры.