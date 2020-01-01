На статуе обнаружили отпечаток пальца Микеланджело

Новый анализ показал, что 500-летняя восковая скульптура, приписываемая Микеланджело, может содержать отпечаток пальца знаменитого художника эпохи Возрождения.

Микеланджело создал восковую скульптуру в качестве этюда для более крупной скульптуры, которую он планировал для базилики Святого Петра в Ватикане. Однако большая скульптура так и не была завершена, и теперь модель принадлежит Музею Виктории и Альберта, или V&A, в Лондоне.

Восковая статуэтка под названием Раб была на общем обозрении, но кураторы переместили ее из галереи верхнего уровня во время необычно теплой весны в 2020 году в область более прохладную, когда музей временно был закрыт во время пандемии. Пять месяцев спустя кураторы проверили статуэтку и увидели незамеченный ранее отпечаток пальца на дерриере скульптуры.

Возможно, изменение температуры и уровня влажности изменило восковой состав фигурки, что сделало отпечаток более заметным, как сообщили ученые-искусствоведы. Учитывая, что скульптуру якобы создал Микеланджело, вполне возможно, что это его отпечаток пальца.

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"Это захватывающая перспектива, что один из отпечатков Микеланджело мог уцелеть в воске", - говорится в заявлении Петы Моттюр, старшего куратора Виктории и Альберта. "Такие отметки предполагают физическое присутствие творческого процесса художника. Здесь ум и рука каким-то образом соединяются".

По словам Моттюра, Микеланджело уничтожил многие из своих восковых моделей перед своей смертью. Фактически, незадолго до своей смерти в возрасте 88 лет в Риме в 1564 году Микеланджело сжег многие из своих рисунков и бумаг в двух кострах. Другие рисунки были сожжены в 1518 году. Неизвестно, почему он приказал сжечь свою работу, но биограф эпохи Возрождения Джорджо Вазари предположил, что, возможно, Микеланджело не хотел, чтобы люди знали, какие огромные усилия он приложил к своей работе, поскольку он хотел выглядеть гением, чья работа была идеальной. Или, возможно, Микеланджело сжег свои работы, чтобы предотвратить плагиат.

Поскольку большая часть работ Микеланджело была уничтожена, "отпечаток пальца был бы прямой связью с художником", - сказала Моттюр.

Тем не менее, многие шедевры Микеланджело, в том числе картины Сикстинской капеллы и статуи Пьеты и Давида, выставлены на всеобщее обозрение.

Увеличенное изображение отпечатка пальца на краю фигурки BBC Two

Во Флоренции, Италия, Микеланджело сделал фигурку высотой 17,6 см с отпечатком пальца где-то между 1516 и 1519 годами. Позже он использовал фигурку в качестве модели для создания мраморной статуи "Молодой раб", которая осталась незавершенной. Эта большая статуя была разработана для гробницы Папы Юлия II. Но позже дизайн гробницы папы был изменен, и теперь незаконченная статуя - которая имеет несколько отличий от более ранней модели - находится в галерее Академии во Флоренции.

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"Раб" был приобретен в 1854 году Музеем декоративного искусства в Мальборо-Хаусе, который позже стал V&A. В 1924 году один из представителей общественности упал и сбил статуэтку, разбив ее конечности. Музей аккуратно собрал ее по кусочкам и проделал "довольно удивительную" работу. Но после инцидента добавки, которые художник, предположительно Микеланджело, впитал в воск, начали просачиваться, что создало темное пятно на поверхности.

Чтобы проверить утверждение, что отпечаток пальца на задней части статуэтки действительно принадлежит Микеланджело, сотрудники музея планируют сравнить его с отпечатком пальца на терракотовой статуе 1530 года, известной как "Два борца", на которой также есть отпечаток пальца Микеланджело.

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