Астрономы обнаружили роддом для звезд в Млечном Пути

Астрономы использовали два самых мощных радиотелескопа в мире, чтобы сделать очень подробное и чувствительное изображение большого сегмента галактики Млечный Путь.

Астрономы смогли обнаружить ранее невидимые трассеры, указывающие на массивное звездообразование, с помощью радиотелескопов. Телескопы, использованные в исследовании, включали Очень Большую Решетку Карла Г. Янского (VLA) и 100-метровый телескоп Эффельсберга в Германии.

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Астрономы говорят, что звезды, масса которых примерно в десять раз больше массы Солнца, являются важными компонентами галактики и оказывают значительное влияние на свое окружение. Понимание того, как образуются такие массивные звезды, было загадкой для астрономов. Исследователи пытались разгадать эту загадку, изучая галактику с использованием различных длин волн, включая радио и инфракрасное излучение.

Новое обследование называется GLOSTAR и предназначено для использования улучшенных возможностей VLA после обновления в 2012 году, что позволяет VLA производить данные, которые ранее были невозможны. Проект дал астрономам новые данные о процессах жизненного цикла массивных звезд и материала между звездами. Он обнаружил индикаторы ранних стадий массивного звездообразования, включая компактные области газообразного водорода, ионизированного мощным излучением молодых звезд и радиоизлучением молекул метанола.

Молекулы метанола могут точно определить местонахождение очень молодых звезд, все еще глубоко окутанных облаками газа и пыли, которые они образуют внутри. GLOSTAR также обнаружил множество остатков взрывов сверхновых, которые возникли в результате гибели массивных звезд. Предыдущие исследования обнаружили менее одной трети ожидаемого количества остатков сверхновых в Млечном Пути.

Однако GLOSTAR более чем удвоил число, найденное с использованием только данных файла. Астрономы ожидают найти еще больше остатков сверхновых, когда будут просматривать данные Эффельсберга.

Напомним, ранее сообщалось, что что-то невидимое разрывает ближайшее к Земле звездное скопление.