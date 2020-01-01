В Аргентине лагуна окрасилась в ярко-розовый цвет, но виновата не природа

Химическое загрязнение реки привело к окрашиванию целого региона.

Лагуна в южном регионе Патагонии Аргентины стала ярко-розовой в результате поразительного, но ужасающего явления, в котором эксперты и активисты обвиняют в загрязнении химическим веществом, используемым для сохранения креветок на экспорт.

По словам активистов, цвет вызван сульфитом натрия -антибактериальным продуктом, используемым на рыбных заводах, отходы которого обвиняют в загрязнении реки Чубут, которая питает лагуну Корфо и другие источники воды в регионе.

Жители давно жаловались на неприятные запахи и другие экологические проблемы вокруг реки и лагуны.

"Все должны контролировать те, кто санкционирует отравление людей", - сказал активист-эколог Пабло Лада, обвиняя правительство.

Вода окрасилась в розовый цвет AFP

Лагуна на прошлой неделе стала розовой, а в воскресенье оставалась ненормальной, сказала Лада, которая живет в городе Трелью, недалеко от лагуны и примерно в 1400 км к югу от Буэнос-Айреса.

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Инженер-эколог и вирусолог Федерико Рестрепо сказал, что окраска была вызвана сульфитом натрия в рыбных отходах, которые по закону следует обрабатывать перед сбросом.

Лагуна, которая не используется для отдыха, принимает сток из индустриального парка Трелью и раньше окрашивалась в цвет фуксии.

Но в последние недели жители Роусона, соседнего с Трелью, перекрыли дороги, по которым грузовики перевозили переработанные рыбные отходы по их улицам на очистные сооружения на окраине города.

Поскольку Роусон был закрыт из-за протеста, провинциальные власти разрешили предприятиям сбрасывать свои отходы в лагуну Корфо.

Вода окрасилась в розовый цвет AFP

"Красноватый цвет не причиняет вреда и исчезнет через несколько дней", - сказал на прошлой неделе начальник экологического контроля провинции Чубут Хуан Мишелуд.

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Себастьян де ла Валлина, секретарь по планированию города Трелью, не согласен: "Невозможно свести к минимуму что-то настолько серьезное".

Предприятия по переработке рыбы на экспорт, в основном креветок и хека, создают тысячи рабочих мест в провинции Чубут, где проживает около 600 000 человек.

Десятки иностранных рыболовных компаний работают в этом районе в водах под атлантической юрисдикцией Аргентины.

"Обработка рыбы - это работа ... это правда. Но это компании с многомиллионной прибылью, которые не хотят платить за перевозку отходов на очистные сооружения", - сказала Лада.

Напомним, ранее сообщалось, что городские жители тупеют от воздуха.