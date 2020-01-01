Вертолет на Марсе совершил десятый полет

Этот полет стал самым смелым.

Вертолет Ingenuity, который сел на Марс вместе с марсоходом Perseverance в феврале, совершил свой 10-й полет над Красной планетой в субботу.

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Каждый полет Ingenuity был более смелым, чем предыдущий. Таким образом, субботний полет был, вероятно, самым рискованным для вертолета. Ingenuity поднялся на 12 метров в воздух, а затем направился на юг-юго-запад к скалистым образованиям под названием "Поднятые гребни" перед тем, как сделать петлю обратно в зону приземления примерно в 94 м к западу от начальной точки взлета.

До субботы Ingenuity уже пролетел километр, поэтому ее 10-й полет помог ей преодолеть этот порог.

Полет должен был длиться около 2 минут 45 секунд.

Десятый полет является важной вехой, поскольку сейчас Ingenuity налетал в два раза больше, чем первоначально планировали инженеры NASA. NASA ожидало, что Ingenuity потерпит крушение во время своего четвертого или пятого полета, поскольку оно проверило пределы его скорости и выносливости.

Но Ingenuity продолжает превосходить ожидания. Даже когда в мае во время шестого полета из-за сбоя вертолет покачнулся в воздухе, ему все же удалось благополучно сесть.

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Дрон начинался как демонстрация технологий, но в конце мая NASA дало Ingenuity еще одну миссию после четвертого полета. С тех пор Ingenuity начала разведку новой марсианской местности и операции по тестированию, которые NASA может захотеть провести с будущими космическими вертолетами. В своих недавних полетах Ingenuity исследовала неизведанные области марсианского кратера Джезеро - ударного бассейна шириной 45 километров, который был заполнен водой около 3,5 миллиардов лет назад.

Неровный ландшафт представляет собой проблему для изобретательности, поскольку каменистая или волнистая земля может исказить поле зрения, заставляя его отклониться в неправильном направлении. Ученые НАСА заявили , что девятый полет Ingenuity в начале этого месяца был «кусачим гвоздем» , поскольку вертолету пришлось пересечь особенно опасную местность.

Изобретательность все еще приносит пользу на Марсе, но ее будущее остается неопределенным

В первых четырех полетах Ingenuity садился в той же точке, где и взлетал. Его пятый полет привел к приземлению на новом аэродроме, над которым он ранее пролетал, фотографировал и наносил на карту. Но эти недавние полеты отправили Ingenuity в путешествие на юг по неизведанной территории.

Инженеры NASA не сказали, когда закончится миссия Ingenuity, но вертолет может продолжать полет, пока остается целым и не мешает научной работе марсохода Perseverance.

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Ученые NASA особенно интересуются "Поднятыми хребтами", поскольку когда-то там могла протекать вода. Во время своего девятого полета Ingenuity также сделал цветные изображения интригующих обнажений горных пород, которые Perseverance может изучить позже.

"Мы надеемся, что цветные изображения дадут самый близкий вид на "Pilot Pinnacle", место с обнажениями, которые, по мнению некоторых членов команды, могут зафиксировать одни из самых глубоких водных сред в старом озере", - написали ученые NASA в недавнем блоге.

Возможно, однако, что плотный график Perseverance не позволит ему посетить скалы, "поэтому Ingenuity может предложить единственную возможность изучить эти месторождения во всех деталях", - сказали ученые.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет Ingenuity совершил девятый полет на Марcе.