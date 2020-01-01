Астероид размером с Великую пирамиду в Гизе пролетел рядом с Землей

Пока вы спали, рядом с Землей пролетел астероид.

Не стоит беспокоиться о том, что космический камень представляет какую-либо угрозу для Земли. NASA отслеживает такие камни, чтобы узнать больше о ранней Солнечной системе (астероиды представляют собой скальные фрагменты того времени) и потому, что если их орбиты изменится, астероид может создать будущий риск для Земли.

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На самом малом расстоянии от Земли астероид 2008 GO20 пролете на расстоянии в пределах 4,5 миллиона километров от нашего голубого шарика. Он двигался со скоростью почти 29 000 км / ч.

Астероид оценивается от 97 до 220 метров) в поперечнике. (Высота Великой пирамиды в Гизе составляет 138 м.) Любой космический камень размером более 150 м в поперечнике, считается потенциально опасным астероидом и пролетел на расстоянии примерно 7,5 миллиона км. Центр NASA по изучению объектов, сближающихся с Землей, контролирует все такие объекты. Для сравнения, это расстояние в 19,5 раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.

И на самом деле это расстояние не сравнится с ближайшим известным пролетом астероида (по крайней мере, того, который не врезался в нас), который произошел 16 августа 2020 года, когда QG 2020 года пролетел всего 2950 километров над Индийским океаном. Такие маленькие космические камни не представляют опасности для жизни на Земле.

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С другой стороны, 2008 GO20 "потенциально опасен", потому что со временем гравитационное притяжение планет может изменить орбитальную траекторию объекта, так что он пересекает орбиту Земли. В NASA заявили, что если это произойдет, то в будущем возможно столкновение с нашей планетой.

Это не первый раз, когда GO20 в 2008 году посетил окрестности Земли. По данным NASA, наиболее близко он подошел к нему 4 августа 1901 года, когда астероид пролетел на расстоянии 1,3 миллиона км от нашей планеты. Его следующий ближайший пролет произошел 31 июля 1935 года на расстоянии 1,85 миллиона км от Земли. Когда он в следующий раз пролетит над Землей, 24 июля 2034 года, 2008 GO20 приблизится к отметке 5 миллионов километров.

Напомним, ранее сообщалось, что два астероида проскочили возле Земли.