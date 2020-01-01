Интересный факт дня: Шесть чашек кофе в день уменьшают мозг

Также чрезмерное потребление кофе может привести к слабоумию.

Многие из нас наслаждаются чашкой или двумя кофе в течение дня, но новое исследование показывает, что слишком большое количество этого напитка может уменьшить объем мозга и увеличить риск слабоумия в долгосрочной перспективе.

Это было большое исследование, в котором приняли участие 17 702 участника в возрасте от 37 до 73 лет, взятые из проекта UK Biobank. Этот долгосрочный проект собирает информацию о множестве различных показателей здоровья и образа жизни, включая потребление кофе, объем мозга и болезни, а также дополнительные данные, такие как социально-экономический статус, которые могут быть учтены учеными.

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Избыточный риск употребления кофе может резко возрасти, хотя вам нужно пить много напитка: исследование показало, что у людей, выпивающих шесть или более чашек в день, вероятность развития слабоумия на 53% выше, чем у тех, кто выпил одну или две чашки. чашки или меньше.

"Кофе - один из самых популярных напитков в мире", - говорит эпидемиолог Китти Фам из Университета Южной Австралии. "Тем не менее, учитывая, что мировое потребление составляет более девяти миллиардов килограммов в год, очень важно понимать любые потенциальные последствия для здоровья".

"Это наиболее обширное исследование взаимосвязи между кофе, измерениями объема мозга, рисками деменции и рисками инсульта - это также крупнейшее исследование, в котором рассматриваются данные объемной визуализации мозга и широкий спектр сопутствующих факторов".

Хотя мы знаем, что кофе влияет на мозг по-разному, включая поддержание бдительности, предыдущие исследования были неубедительными, а в некоторых случаях противоречивыми, когда дело доходит до какой-либо связи между объемом мозга и деменцией.

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После учета таких переменных, как пол, возраст и хронические заболевания, исследователи обнаружили связь между употреблением большего количества кофе и меньшим общим объемом мозга у участников, а также повышенным риском деменции.

В этом исследовании не рассматривается, к чему может привести усыхание мозга. Хотя серое и белое вещество помогают контролировать моторные и сенсорные функции, трудно связать меньшее количество этого вещества с конкретными результатами в поведении или активности мозга. Уменьшение объема мозга также происходит естественным образом с возрастом, и некоторые исследования показывают, что между объемом и деменцией может быть связь.

"Принимая во внимание все возможные изменения, мы постоянно выясняли, что более высокое потребление кофе было в значительной степени связано с уменьшением объема мозга - по сути, употребление более шести чашек кофе в день может подвергнуть вас риску заболеваний мозга, таких как слабоумие и инсульт", - говорит Фам.

Непонятно, почему это происходит: предстоит еще много исследований, чтобы выяснить, как кофеин и кофе взаимодействуют с клетками мозга, независимо от того, будут ли эти взаимодействия положительными или отрицательными.

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Возможно, что способ связывания кофеина с аденозиновыми рецепторами в головном мозге является одним из способов, которым происходят эти изменения, хотя они также могут быть вызваны менее прямым воздействием кофе на другие части тела (например, сердечно-сосудистую систему).

Что мы можем сказать из этого исследования, так это то, что употребление большого количества кофе, похоже, связано с гораздо более высоким риском деменции в большой выборке - связь, которая достаточно сильна, чтобы, возможно, пересмотреть, как вы проживаете день.

"Типичное ежедневное потребление кофе составляет от одной до двух стандартных чашек кофе", - говорит эпидемиолог Элина Хиппёнен из Университета Южной Австралии. "Конечно, хотя единицы измерения могут варьироваться, пара чашек кофе в день, как правило, вполне достаточно".

"Однако, если вы обнаружите, что потребление кофе приближается к более чем шести чашкам в день, самое время переосмыслить свой следующий напиток".

Напомним, ранее сообщалось, что кофе оказалось под угрозой исчезновения.