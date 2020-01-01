Умер Нобелевский лауреат, предсказавший бозон Хиггса

На 89-м году жизни скончался Стивен Вайнберг.

Стивен Вайнберг (справа) вместе со своим коллегой Шелдоном Глэшоу, который также получил Нобелевскую премию по физике 1979 года Bettmann

Стивен Вайнберг, лауреат Нобелевской премии по физике, чья работа помогла связать две из четырех фундаментальных сил, скончался в возрасте 88 лет.

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Работа Вайнберга легла в основу Стандартной модели, всеобъемлющей теории физики, описывающей поведение субатомных частиц. Его основополагающей работой была небольшая трехстраничная статья, опубликованная в 1967 году в журнале Physical Review Letters и озаглавленная "Модель лептонов". В нем он предсказал, как должны вести себя субатомные частицы, известные как W, Z и знаменитый бозон Хиггса - за годы до того, как эти частицы были обнаружены экспериментально.

В документе также помогли унифицировать электромагнитной силы и слабые силы и предсказал, что так называемые "нейтральные слабые токи", управляемые, как частицы будут взаимодействовать, в соответствии с заявлением. В 1979 году Вайнберг и физики Шелдон Глэшоу и Абдус Салам получили Нобелевскую премию по физике за эту работу. Согласно заявлению, на протяжении всей своей жизни Вайнберг продолжал поиск единой теории, которая объединила бы все четыре силы.

Вайнберг также умел делать физику доступной для всех. Его книга "Первые три минуты: современный взгляд на происхождение Вселенной" описала захватывающим и простым языком те первые минуты зарождения Вселенной и изложила доводы в пользу расширения Вселенной.

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Вайнберг родился в Нью-Йорке в 1933 году. Согласно заявлению, его любовь к науке началась с химического набора. К 16 годам он решил изучать теоретическую физику, написал Вайнберг на сайте Нобелевской премии. Он учился в Корнельском университете для своей бакалавриата и получил докторскую степень по физике в Принстонском университете в 1957 году.

Он женился в 1954 году и имел дочь. В 1982 году Вайнберг переехал в Остин, где на протяжении десятилетий был профессором физики и астрономии.

Причина смерти не была раскрыта, но, как сообщает The Washington Post, физик был госпитализирован на несколько недель

Напомним, ранее сообщалось, что умерла легендарная женщина, рассчитавшая траекторию полета к Луне.