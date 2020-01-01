8 причин, по которым жизнь на плоской Земле может стать необычной

Насколько странным был бы мир, если бы он был реально плоским?

Земля - это наш сферический дом. Но что, если бы Земля была плоской? В конце концов, некоторые люди искренне верят в эту идею. Как будет функционировать повседневная жизнь?

Попрощайтесь с гравитацией

На сферической Земле гравитация одинаково воздействует на объекты, независимо от того, где они находятся. Чтобы Земля в первую очередь приняла форму плоского диска, гравитация, как мы ее знаем, не должна иметь никакого влияния. Если бы это было так, то вскоре планета снова превратилась бы в сфероид.

Возможно, на плоской Земле вообще не было бы гравитации, поскольку, согласно расчетам математика и физика Джеймса Клерка Максвелла в 1850-х годах, создание твердой дискообразной Земли было бы невозможно в реальных условиях гравитации.

Или, возможно, на плоской Земле гравитация притянет все к центру диска - Северному полюсу. В этом сценарии, по словам Джеймса Дэвиса , геофизика из обсерватории Земли Ламонт-Доэрти Колумбийского университета, чем дальше вы находитесь от Северного полюса, тем более горизонтальным будет гравитационное притяжение к центральной точке диска . Это нанесло бы ущерб всему миру, но, по крайней мере, мировой рекорд по прыжкам в длину можно было бы легко побить (если бы вы ориентировались на север перед взлетом).

Атмосфера была бы другой

Плоская Земля лишилась бы атмосферы

Без гравитации плоская Земля больше не сможет удерживать слой газов, называемый атмосферой. Сила гравитации - вот что удерживает эту завесу вокруг нашей планеты. А без этого защитного одеяла небо Земли стало бы черным, потому что свет, излучаемый Солнцем, больше не рассеивался бы, когда входит в атмосферу Земли, и окрашивал бы небо в знакомый синий цвет, который мы видим сегодня. Падение атмосферного давления подвергнет растения и животных воздействию космического вакуума, что за секунды приведет к удушью, написал в BBC Science Focus зоолог и педагог Луис Виллазон.

Без атмосферы, окружающей планету, вода сначала выкипела бы в космическом вакууме. Это потому, что вода закипает, когда давление пара в ней равно атмосферному, поэтому более низкое атмосферное давление означает более низкую температуру кипения. Без атмосферы, которая помогает согреть планету, температура поверхности также резко упадет, что приведет к быстрому замерзанию оставшейся воды. Но это еще не все плохие новости, поскольку глубоководные организмы, такие как хемосинтезирующие бактерии, не нуждающиеся в кислороде, могут просто выжить. В конце концов, такие бактерии пережили долгие путешествия в космос и выжили, чтобы рассказать сказки.

Облачно, возможен боковой дождь

Если гравитация тянется к центру планетарного диска, которым в данном случае является Северный полюс, осадки также будут тяготеть к этому месту. Это связано с тем, что осадки выпадают на Землю под действием силы тяжести и, следовательно, будут падать в сторону точки наибольшего гравитационного притяжения.

Только в центре диска погода будет вести себя так, как мы ее знаем на Земле, - падать прямо вниз. Чем дальше вы путешествуете, тем более горизонтальными будут осадки. По данным Земной обсерватории Ламонт-Доэрти Колумбийского университета, вода в реках и морях также будет течь к Северному полюсу, а это означает, что огромные выпуклые океаны будут собираться в центре планеты, практически не оставляя воды на краях.

Мы все потеряемся

Вероятно, что спутники не существовали бы, если бы Земля была плоской, поскольку у них были бы проблемы с вращением вокруг плоской плоскости. "Есть ряд спутниковых миссий, от которых зависит общество, которые просто не сработают", - сказал Джеймс Дэвис, геофизик из обсерватории Земли Ламонт-Доэрти Колумбийского университета, в заявлении: "Я не могу представить, как GPS будет работать на плоской Земле", - сказал Дэвис.

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Мы полагаемся на глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS) во всем, начиная от служб GPS на вашем телефоне и заканчивая информацией о поездках и своевременным управлением запасами в супермаркетах, чтобы гарантировать, что продукты будут поступать свежими и как можно быстрее. И что особенно важно, службы экстренной помощи используют GPS для определения местоположения вызывающих абонентов по их телефонному сигналу, спутниковая связь может спасти вам жизнь.

Трудно представить мир без GPS, достаточно сказать, что мы потерялись бы. С другой стороны, по крайней мере, на плоской Земле у людей будет горизонтальный дождь, который укажет нам правильное - ну, северное - направление.

Некоторые путешествия займут вечность

Путешествовать по плоской Земле было бы непросто

Можно ожидать более длительного времени в пути не только из-за проблем с навигацией без GPS, но и из-за больших расстояний, которые нам придется преодолеть. Согласно представлению о плоской Земле, Арктика находится в центре планеты, а Антарктида образует гигантскую ледяную стену по краю; эта стена удобно не дает людям буквально упасть с лица Земли. Но если вы не можете облететь земной шар, а вместо этого вынуждены лететь через него, время в пути значительно увеличится. Например, чтобы лететь из Австралии (которая находится на одной стороне карты плоской Земли) к станции Мак-Мердо в Антарктиде (на другой стороне карты плоской Земли), вам также необходимо будет перелететь через всю Арктику. как Северная и Южная Америка. Также можно забыть о поездках по Антарктиде (хотя это удалось много раз на сферической Земле), поскольку эта противная ледяная стена помешала бы такому путешествию.

Больше никаких полярных сияний

По данным NASA, на сферической Земле вращающийся расплавленный металл, окружающий наше железное ядро, генерирует электрические токи, которые, в свою очередь, создают наше защитное магнитное поле, которое изгибается вокруг планеты от одного полюса к другому. Но на плоской Земле без твердого ядра, генерирующего магнитное поле, этот защитный слой - магнитосфера - перестал бы существовать. И полярные сияния тоже. Это небо, также называемое северным сиянием, демонстрирует форму, когда заряженные частицы от солнца сталкиваются с молекулами кислорода и азота в магнитосфере, где они выделяют энергию в виде невероятных световых шоу северного сияния.

Даже в этом случае отсутствие полярных сияний было бы наименьшей из наших забот, поскольку Земля больше не будет защищена от солнечных ветров. По данным NASA, Земля и все на ее поверхности будут подвергнуты бомбардировке вредной солнечной радиацией, в результате чего останется бесплодный мир, похожий на наш соседний Марс.

Нам всем придется жить под одним ночном небом

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Плоская Земля не будет разделена на полушария, как на нашем нынешнем орбите: поэтому ночь и день не будут меняться местами в зависимости от того, находитесь ли вы в Северном или Южном полушарии. Кроме того, ночное небо независимо от того, где вы стояли на планетном диске. Это определенно упростит наблюдение за звездами, поскольку вам не придется путешествовать в другое полушарие, чтобы отметить все цели в своем астрономическом списке. Но разве это не часть веселья?

Если бы у всех нас было одно изображение только одной части ночного неба, мы бы упустили множество открытий, сделанных с земли, благодаря нашему доступу к обзору наблюдаемой Вселенной с 360 градусов с Земли. Нам пришлось бы полагаться исключительно на космические телескопы, чтобы расширить наш взгляд на космос.

Ураганы уйдут в прошлое

Каждый год ураганы (также называемые тайфунами и циклонами в зависимости от места, где они образуются) наносят беспрецедентный ущерб. По данным NOAA, в 2017 году только ураган Харви нанес США ущерб на сумму 125 миллиардов долларов .

Разрушительный характер вращения этих тропических штормов проистекает из эффекта Кориолиса, который заставляет штормы в Северном полушарии вращаться по часовой стрелке, а штормы в Южном полушарии - против часовой стрелки. Однако на неподвижной плоской Земле эффект Кориолиса возникать не будет. Отсутствие эффекта Кориолиса означает отсутствие ураганов, тайфунов и циклонов. По этой же причине мы не видим этих типов штормов между пятью градусами к северу и югу от экватора, поскольку, по данным NASA, величина эффекта Кориолиса на экваторе равна нулю.

Напомним, ранее сообщалось, что в США плоскоземельщик разбился насмерть при полете на паровой ракете.