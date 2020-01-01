Уменьшение внутренней энергии: Эксперименты

Как физика тепла влияет на все происходящее?

Алексей Иванченко продолжает рассказывать про тепловые явления. На этот раз он объяснит, что такое уменьшение внутренней энергии. Как уменьшить внутреннюю энергию тела и зачем? Что такое адиабатическое расширение газов? И как с помощью углекислого газа охладить помещение?

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если бросить натрий в кокос.