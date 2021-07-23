Сегодня ночью на небе можно увидеть полную Луну, Сатурн и Юпитер

Июльское полнолуние поможет вам найти путь к планетам Сатурн и Юпитер.

В то время как официальное время июльского полнолуния - 05:37 по Киеву, суббота, 24 июля, Луна будет полной и в воскресенье, сообщило NASA в обзоре наблюдений за небом. Так что не волнуйтесь, если вы не сможете увидеть Луну именно этой ночью.

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В этом месяце вы можете использовать полнолуние, чтобы найти Сатурн и Юпитер на ночном небе, сообщило NASA. В пятницу планета Сатурн (яркая на июльском ночном небе ) будет примерно на восемь градусов выше Луны в утренних сумерках на юго-западе. Для сравнения, если вы вытянете руку до максимума и сожмете ее в кулак, ваш кулак будет примерно 10 градусов в поперечнике.

Если вы по какой-то причине не сможете увидеть Сатурн, в субботу вечером планета все еще будет находится рядом с Луной, примерно на 7 градусов выше в утренних сумерках. Затем в воскресенье вечером и в понедельник утром планета Юпитер будет находиться примерно на четыре-шесть градусов к левому верхнему углу Луны, в зависимости от того, когда вы посмотрите. Небольшие телескопы могут видеть спутники Юпитера, в зависимости от оборудования и местных погодных условий и темноты.

Как увидеть Сатурн и Юпитер Starry Night)

Полнолуние происходит, когда Луна находится на противоположной стороне Земли от Солнца. Полнолуние - не идеальное время для подробного наблюдения за лунной поверхностью из-за отсутствия теней, а также луна размывает небо и затрудняет просмотр слабых объектов.

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Тем не менее, полная Луна прекрасна и совершенно безопасна для просмотра невооруженным глазом, и иногда вы получаете особое удовольствие в сезон полнолуния. В то время как солнечный свет обычно отражается от поверхности Луны во время полной фазы, хотя иногда положения Луны и Земли выравниваются таким образом, что Луна проходит сквозь тень нашей планеты.

Это явление прохождения теней называется лунным затмением, во время которого Луна становится красной из-за вытянутого красного света, проходящего через края атмосферы нашей планеты и падающего на поверхность Луны. Следующее полное лунное затмение произойдет в мае 2022 года и будет видно из Северной Америки.

Напомним, ранее сообщалось, что Луна в небе встретится с Юпитером, Сатурном и Марсом.