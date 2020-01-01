Под волнами Венеции обнаружили древнюю римскую дорогу

На дне канала Трепорти была обнаружена серия удивительных древних построек.

До того, как Венецию затопило, здесь были дороги freepik.com

Расположенные на расстоянии около 1200 метров, как предполагается, давным-давно, до того, как уровень моря поднялся и затопил этот район, здесь протянулась дорога римской эпохи.

По мнению археологов, это свидетельство того, что значительное римское поселение существовало за несколько столетий до основания и заселения Венеции в пятом веке нашей эры.

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"Это междисциплинарное исследование задокументировало наличие участка затопленной римской дороги длиной около 1200 метров на древнем пляжном гребне, ныне затопленном в лагуне Северной Венеции", - поясняет группа археологов под руководством Фантины Мадрикардо из Национального исследовательского совета Италии. в новом исследовании об открытии .

"Затопленная дорога представляет собой, вероятно, один из последних сегментов маршрута в морском ландшафте Альтинума, в более широкой сети дорог в Венеции и Истрии Регио", - пишут исследователи.

"Его смежность с другими структурами и инфраструктурой, такими как ... оборонительные башни, дамбы-пешеходные дорожки, порт и частные постройки, подтверждает постоянное поселение капилляров в Venetorum angulus".

Древние римляне многое делали очень хорошо. Среди этих вещей одна из самых известных - их дороги . Куда бы ни бродили римляне, там тоже можно было найти длинные участки тротуаров и вельветовых дорог, чтобы облегчить расширение и мобильность.

Реконструкция дороги (слева) и то, как канал выглядит сегодня (справа).

Но римские перевозки и торговля не ограничивались сушей. Древняя цивилизация также умела перемещаться по морям, что заставило исследователей задаться вопросом, какую роль мог сыграть регион Венеции.

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Мы знаем, что тогда уровень моря был ниже, и Венеция выглядела бы иначе. Археологи также нашли древние артефакты, свидетельствующие о римской оккупации на рубеже тысячелетий, задолго до основания Венеции. Насколько обширно, недоумевали Мадрикардо и ее команда, это занятие?

Некоторые археологи полагали, что артефакты пришли из древнеримских городов с видом на лагуну, но были также намеки на то, что этот район был более заселен.

Обследование, проведенное в 1985 году, обнаружило структуры, свидетельствующие о наличии участков дороги на дне канала Трепорти.

Многолучевой сонар высокого разрешения позволил исследователям нанести на карту геоморфологию морского дна, а археологические погружения, проведенные в период с 1978 по 2016 год, предоставили обширную информацию о том, что на самом деле там внизу, включая образцы кернов донных отложений.

В ходе дальнейших исследований в 2020 году они задокументировали серию из 12 рельефных структур, выровненных параллельно основному каналу в направлении с юго-запада на северо-восток, на расстоянии около 1140 метров. Самая длинная из этих построек была около 52,7 метра. Второй набор из четырех структур составлял от 14,5 до 134,8 метра.

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Батиметрические данные предполагали наличие палеобережного хребта - признака, указывающего на то, что пляж существовал в какой-то момент в прошлом. Строения были обнаружены вдоль этого хребта.

Существование дороги подтверждается и другими открытиями в канале. Множественные археологические следы были ранее обнаружены около канала Сканелло; эти следы предполагают наличие больших зданий, которые могут указывать на наличие гавани.

Предыдущее исследование также показало следы дороги в нижней части пролива Сканелло. Если это так, то дорога через канал Трепорти не будет изолированной структурой, а будет частью более крупной дорожной сети в крупном портовом городе.

Батиметрическая карта с указанием расположения построек

Сравнение с другими затопленными руинами в лагунах Градо и Марано подтверждает эту интерпретацию структур. По словам исследователей, полученные данные подчеркивают необходимость поиска, документирования и сохранения археологических памятников в подводной среде.

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"Наличие древнеримской дороги подтверждает гипотезу об устойчивой системе римских поселений в Венецианской лагуне", - пишут они в своей статье.

"Исследование подчеркивает значение этой дороги в более широком контексте римской транспортной системы, еще раз демонстрируя способность римлян адаптироваться и справляться со сложной динамической средой, которая часто радикально отличалась от сегодняшней".

Напомним, ранее сообщалось, что в Помпеях нашли древнюю гробницу.