В Индии земля встала дыбом: Необычное явление засняли на видео

В штате Харьяна очевидцы засняли странное природное явление.

Несмотря на то, что последствия изменения климата отмечаются в странах по всему миру, недатированное видео о внезапном подъеме земли в Харьяне стало вирусным в социальных сетях. Клип, который сейчас набрал более 4,3 миллиона просмотров, был размещен на странице Джагат Вани в Facebook .

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В ролике область, которая находится под водой, внезапно начинает подниматься, оставляя окружающих в шоке. Слышно, как человек, записывающий видео, просит людей отступить, поскольку земля продолжает подниматься.

"Это новый опыт. Это потрясающе. Земля поднимается сама по себе. Мы понятия не имеем, что происходит", - слышно, как говорят мужчины в ролике, показывая обширную территорию, где поднялась земля.

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Хотя неясно, что спровоцировало такое происшествие, пользователи Сети пытались выдвинуть свои собственные теории. В то время как некоторые говорили, что земля поднялась из-за тектонической активности, другие спорили, что это произошло из-за метана, захваченного землей.

"Это произошло из-за тектонической активности. Оставаться здесь очень опасно. Возможно, произошла какая-то вулканическая активность", - написал один пользователь, в то время как другой прокомментировал: "Не совсем из-за тектонической активности, но метан, застрявший в земле, высвобождается, заставляя влажный слой образовывать пузырь, вот что, кажется, происходит здесь".

Напомним, ранее сообщалось, что над Пекином выросло огромное облако-гриб.