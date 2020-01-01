Интересный факт дня: Плохо слышишь речь в шуме - готовься к слабоумию

Если вы не можете отличить речь собеседника в шумном месте, значит у вас проблемы.

Слух - это навык, который многие из нас считают само собой разумеющимся. Но новое исследование показывает, что взрослым следует прислушиваться к изменениям своего слуха, поскольку проблемы со слухом могут быть связаны с развитием деменции в более старшем возрасте.

В исследовании, проведенном с участием более 80 000 взрослых в возрасте старше 60 лет, те, кто плохо слышал речь в шумной обстановке, имели больший риск развития деменции, что является общим термином для состояний, характеризующихся потерей памяти и трудностями с речью и другими мыслительными навыками.

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Но есть и положительный момент: исследование добавляет доказательства того, что проблемы со слухом могут быть не просто симптомом деменции, но на самом деле фактором риска деменции, который может предупредить людей, их семьи или врачей о ее появлении до того, как начнется какое-либо ухудшение.

“Особый интерес вызывает нарушение слуха и то, может ли оно увеличить риск развития деменции“, - говорит эпидемиолог и автор исследования Томас Литтлджонс из Оксфордского университета.

"Предварительно, эти результаты предполагают, что нарушение слуха распознавания речи в шуме может представлять собой многообещающую цель для профилактики деменции".

В 2017 году потеря слуха была включена в список, наряду с курением и недостаточной физической активностью, как один из девяти основных изменяемых факторов риска деменции . Этот знаменательный отчет Lancet вскоре был обновлен в 2020 году, и в него были включены еще три фактора риска , в результате чего их общее количество достигло 12.

Ключевое слово здесь является изменяемым: эти факторы риска являются элементами нашего образа жизни и общего состояния здоровья, которые можно улучшить, и если да, они могут улучшить наше общее состояние здоровья и снизить вероятность заболеваний.

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В этих отчетах Lancet было подсчитано, что из 12 факторов риска деменции потеря слуха может быть самым тяжелым бременем из всех - так что у людей с неуправляемой потерей слуха в среднем возрасте вероятность развития деменции в пять раз выше.

Для дальнейшего исследования исследователи Оксфордского университета, стоящие за этим исследованием, подключились к британскому биобанку, исследовательской базе данных, созданной для выявления связей между генетикой, факторами окружающей среды и состоянием здоровья значительной части населения Великобритании.

Риск деменции был проанализирован для группы из более чем 82 000 женщин и мужчин в возрасте 60 лет и старше, которые не страдали деменцией и у которых в начале исследования оценивали слух.

Участники были протестированы на слух "распознавания речи в шуме", то есть способность выделять фрагменты речи в шумной обстановке - в данном случае распознавать произносимые числа на белом фоне.

Примерно через 11 лет у 1285 участников развилось слабоумие, согласно медицинским картам.

“У участников с плохим слухом риск развития деменции был почти в два раза выше, чем у тех, у кого был хороший слух“, - говорит Литтлджонс.

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Интересно, что около половины участников исследования с недостаточным слухом и примерно 42% из тех, кто плохо справился с тестом, сами не заметили ухудшения слуха, когда их попросили сообщить об этом.

Исследователи также рассмотрели, действительно ли нарушения слуха людей связаны с другими факторами, которые, как известно, влияют на риск деменции, такими как социальная изоляция и депрессия, которые могут возникнуть, если у людей проблемы со слухом.

“Но мы нашли мало доказательств того, что это так“, - говорит Литтлджонс.

Чтобы быть уверенным, Литтлджонс и его коллеги также провели некоторые сравнения данных, чтобы выяснить, действительно ли на слух людей может повлиять скрытая, необнаруженная деменция - так называемая обратная причинно-следственная связь.

Но риск слабоумия, на который указывают проблемы со слухом, был не хуже, если сравнивать участников исследования, у которых деменция развивалась раньше (через 3 года), чем позже (через 9 лет); он остался примерно таким же.

Это не первое исследование, которое обнаруживает связь между потерей слуха и деменцией, но, по словам исследователей, оно является одним из первых, исследующих риск деменции и слуховые способности людей в шумной обстановке, что более типично для нашей повседневной жизни.

Аналогичные продолжительные и масштабные исследования, проведенные в Австралии и Тайване, также показали, что слабослышащие люди имеют более высокий риск развития деменции. Однако эти исследования основывались на данных, сообщаемых участниками исследования, или на медицинских записях, указывающих на потерю слуха.

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“Крупные исследования, такие как британский биобанк, являются мощным инструментом для выявления генетических факторов, факторов здоровья и образа жизни, связанных с такими состояниями, как деменция" , - сказала об исследовании Оксфордского университета нейробиолог Кэти Стаббс из исследовательской организации Alzheimer's Research UK. "Но в исследованиях такого типа всегда трудно разделить причину и следствие“.

Помните, что лучшее, что могут сделать эпидемиологические исследования, - это найти связи между факторами окружающей среды, здоровьем и болезнями на популяционном уровне.

“Важно помнить, что при таком дизайне исследования вы не можете сделать вывод о причинно-следственной связи, - говорит Литтлджонс, - но это добавляет к существующей литературе, что нарушение слуха может быть изменяемой целью для снижения риска развития деменции“.

Давайте не будем забывать, что это исследование показывает, что защита наших ушей от повреждения слуха с помощью наушников и берушей, а также помощь людям в улучшении слуха с помощью слуховых аппаратов потенциально может помочь снизить этот потенциальный фактор риска деменции, от которой страдают миллионы людей во всем мире

Слишком мало людей в этом конкретном исследовании использовали слуховые аппараты, чтобы прийти к каким-либо твердым выводам, и потребуются клинические испытания, прежде чем мы сможем сказать больше. Но это новая область исследований, которая может дать надежду на наше понимание и предотвращение деменции.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин может привести к старческому слабоумию.