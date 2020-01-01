Астрономы сделали снимок лунного диска, окружающего другую планету

Протопланетный диск только формирует спутник планеты.

Астрономы сделали первые четкие изображения колоссального диска из обломков, формирующего Луну, на орбите далекой инопланетной планеты. По словам авторов нового исследования, на диске достаточно материала для создания трех астрономических тел размером с Землю.

Открытие было сделано учеными, использовавшими Большую миллиметровую / субмиллиметровую матрицу (ALMA) Европейской южной обсерватории (ESO) в Атакаме для получения изображения звездной системы PDS 70, которая находится примерно в 400 световых годах от Земли в созвездии Центавра.

Изображение PDS 70 с помощью ALMA с расположением околопланетного диска, окружающего экзопланету PDS 70c, показано на рельефе. ESO

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PDS 70 состоит из родительской звезды, вокруг которой, как известно, вращаются две огромные протопланеты. Считается, что эти миры, которые были изобретательно названы PDS 70b и PDS 70c, имеют общие ключевые характеристики с газовыми гигантами Юпитером и Сатурном, которые вращаются вокруг нашей солнечной системы.

Когда недавно сформированные планеты вращались в среде, задушенной пылью, окружающей молодую звезду, их гравитационное влияние позволило им собрать материал и добавить его к своей массе. Это, в свою очередь, создало огромную, относительно свободную от мусора полость, окружающую родительскую звезду, которую легко идентифицировать в широком поле зрения PDS 70.

“К настоящему времени было обнаружено более 4000 экзопланет, но все они были обнаружены в зрелых системах“, - сказала Мириам Кепплер, соавтор нового исследования и исследователь из Института астрономии Макса Планка в Германии. “PDS 70b и PDS 70c, которые образуют систему, напоминающую пару Юпитер-Сатурн, являются единственными обнаруженными на данный момент двумя экзопланетами, которые все еще находятся в процессе формирования“.

Широкоугольный вид PDS 70 ESO

Более ранние наблюдения самой удаленной экзопланеты PDS 70c указали на наличие околопланетного диска, окружающего растущий мир. Однако только когда возможности ALMA по созданию изображений с более высоким разрешением были задействованы, астрономы смогли раскрыть впечатляющую природу структуры.

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“Наша работа представляет собой четкое обнаружение диска, в котором могут формироваться спутники“, - комментирует Мириам Бенисти, ведущий автор исследования и исследователь из Университета Гренобля, Франция, и Университета Чили. “Наши наблюдения ALMA были получены с таким прекрасным разрешением, что мы смогли четко определить, что диск связан с планетой, и впервые смогли ограничить его размер“.

Команда, стоящая за исследованием, считает, что огромный околопланетный диск, видимый в данных ALMA, состоит из материала, который был собран с помощью PDS 70c, когда он охватил внутреннюю часть Солнечной системы вскоре после своего создания. По словам авторов исследования, он примерно в 500 раз больше, чем кольца Сатурна, и охватывает область пространства, которая примерно эквивалентна заливу, отделяющему Землю от Солнца. Некоторая часть материала диска будет продолжать срастаться с планетой, продлевая ее рост. Однако оставшаяся часть может также привести к образованию новых лун.

Околопланетный диск, окружающий планету ESO

Этот процесс формирования повторяет процесс формирования планет вокруг звезды. Крошечные столкновения в структуре диска приводят к образованию сгустков вещества, которые продолжают расти и откачивать материал из окружающей среды, пока не станут полноценной луной. Авторы исследования подсчитали, что кольцо, окружающее PDS 70c, содержит достаточно материала для создания трех спутников размером с Луну.

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Новые изображения ALMA позволят астрономам проверить существующие теории о том, как формируются планеты и луны. Система также станет привлекательной мишенью для обсерваторий следующего поколения, включая Европейский 40-метровый чрезвычайно большой телескоп, который в настоящее время строится в Чили.

Напомним, ранее сообщалось, что бы произошло, если бы Луна была вдвое ближе к Земле.