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Эксперты: Экстремальные погодные условия охватили мир и будет еще хуже

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Экстремальные погодные условия поражают весь мир, демонстрируя, насколько уязвимы слои человечества перед стихийными бедствиями.
Лесные пожары в США
Лесные пожары в США
EPA/UPG

Если некоторые события - например, лесные пожары на западе США - носят сезонный характер, а другие стали полной неожиданностью.

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На прошлой неделе Китай и Западная Европа пострадали от разрушительных наводнений, число погибших превысило 100 человек. В лесных районах Канады, США и России горят огромные участки лесов.

Как сообщает агентство Reuters в среду, по меньшей мере 16 человек погибли в результате сильного наводнения в городе Чжэнчжоу.

На видео были показаны люди, оказавшиеся  в затопленном вагоне метро, ​​а агентство Reuters сообщило, что 12 из этих людей погибли в затопленной линии метро.

В то же время Германия, Бельгия и Австрия боролись с последствиями разрушительного наводнения, в результате которого были разрушены дома и дороги превратились в реки.

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Число погибших по состоянию на среду  превысило 200 человек из-за наводнения, более серьезного, чем любое за последние десятилетия.

В Великобритании и Ирландии также наблюдаются волны тепла. В Великобритании служба погоды выпустила  первое в истории предупреждение об экстремальной жаре.

Орегон борется с огнем, настолько большим, что его  видно из космоса. Пожар на юге штата является крупнейшим лесным пожаром в США, и сожжено более 1376 кв км.

По сообщению  CBC, во вторник в провинции Британская Колумбия пылало около 300 пожаров, а приказы об эвакуации затронули около 5700 человек.

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По данным Global News, пожары также произошли в Манитобе, Саскачеване и Онтарио. В Канаде недавно был самый жаркий день из-за сильной жары, которая унесла жизни  сотен людей и привела к варке моллюсков в раковинах.

Трудно напрямую связать отдельные погодные явления с климатическим кризисом. Но эксперты дали ясно понять,  что долгосрочные изменения климата, вызванные человеческой деятельностью, делают такие события  более частыми и серьезными.

Напомним, ранее сообщалось, что Земля оказалась ближе к глобальному потеплению, чем мы думали.

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Теги: погода, климат, глобальное потепление, жара, потом, пожары
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