Эксперты: Экстремальные погодные условия охватили мир и будет еще хуже

Если некоторые события - например, лесные пожары на западе США - носят сезонный характер, а другие стали полной неожиданностью.

Читай также: К концу века аномальная жара может воцариться на 85% суши - ученые

На прошлой неделе Китай и Западная Европа пострадали от разрушительных наводнений, число погибших превысило 100 человек. В лесных районах Канады, США и России горят огромные участки лесов.

Как сообщает агентство Reuters в среду, по меньшей мере 16 человек погибли в результате сильного наводнения в городе Чжэнчжоу.

На видео были показаны люди, оказавшиеся в затопленном вагоне метро, ​​а агентство Reuters сообщило, что 12 из этих людей погибли в затопленной линии метро.

В то же время Германия, Бельгия и Австрия боролись с последствиями разрушительного наводнения, в результате которого были разрушены дома и дороги превратились в реки.

Читай также: Впервые над Северным полюсом обнаружен космический ураган

Число погибших по состоянию на среду превысило 200 человек из-за наводнения, более серьезного, чем любое за последние десятилетия.

В Великобритании и Ирландии также наблюдаются волны тепла. В Великобритании служба погоды выпустила первое в истории предупреждение об экстремальной жаре.

Орегон борется с огнем, настолько большим, что его видно из космоса. Пожар на юге штата является крупнейшим лесным пожаром в США, и сожжено более 1376 кв км.

По сообщению CBC, во вторник в провинции Британская Колумбия пылало около 300 пожаров, а приказы об эвакуации затронули около 5700 человек.

VIDEO: More than 2,100 US firefighters in southern Oregon continue to fight the massive Bootleg Fire pic.twitter.com/9av5xlyal0