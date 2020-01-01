Какая погода ночью на Венере? Ученые теперь знают

Ночь на планете длится 120 земных суток, потому погода там очень непредсказуемая.

Венера относительно близко к Земле, и мы изучали ее в течение долгого времени, с первым венерианским зондом, достигшим планеты в 1978 году. Однако ученые очень мало знали о том, какая погода на Венере ночью.

В новом исследовании ученые разработали новый способ использования инфракрасных датчиков на японском климатическом орбитальном аппарате Венеры Акацуки - зонде, который прибыл на орбиту Венеры в 2015 году, чтобы наконец выявить, какая погода на планете в ночное время. Эти датчики обнаружили ночные облака и некоторые странные паттерны ветровой циркуляции.

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Как и Земля, Венера находится в "обитаемой зоне" нашего Солнца, имеет твердую поверхность и атмосферу, в которой есть погода. Чтобы понять погоду на планете, исследователи изучают движение облаков в инфракрасном свете. Однако, хотя атмосфера Венеры вращается быстро, сама планета имеет самое медленное вращение из всех крупных планет в нашей Солнечной системе, а это означает, что день и ночь длятся довольно долго - около 120 земных дней каждая.

До сих пор легко можно было наблюдать только погоду на «дневной стороне» Венеры, потому что даже в инфракрасном диапазоне трудно получить четкое представление о ночной стороне Венеры. Были проведены инфракрасные наблюдения "ночной стороны" Венеры, но эти исследования не смогли четко показать ночную погоду на планете.

Чтобы исследовать этот таинственный аспект нашей соседней планеты, исследователи обратились к Акацуки, первому японскому зонду, который когда-либо вращался вокруг другой планеты. Зонд разработан для наблюдения за Венерой и ее погодой и имеет инфракрасный формирователь изображения, которому не нужен солнечный свет, чтобы "видеть". Несмотря на такую ​​конструкцию, тепловизор не смог зафиксировать подробные наблюдения ночной стороны Венеры. Однако, используя новый аналитический метод обработки данных, полученных с помощью тепловизора, исследователи могли косвенно "увидеть" неуловимую ночную погоду Венеры.

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"Мелкомасштабные облачные структуры на прямых изображениях тусклые и часто неотличимы от фонового шума", - говорится в заявлении соавтора Такеши Имамура, профессора Высшей школы пограничных наук при Токийском университете.

"Чтобы увидеть детали, нам нужно было подавить шум", - сказал он. "В астрономии и планетологии для этого принято комбинировать изображения, поскольку реальные объекты в стопке похожих изображений быстро скрывают шум. Однако Венера - особый случай, поскольку вся погодная система вращается очень быстро, поэтому у нас было чтобы компенсировать это движение, известное как супервращение, чтобы выделить интересные образования для изучения".

Визуализация погоды на Венере. JAXA

С помощью этого нового аналитического метода команда исследовала ночью северно-южные ветры на планете и обнаружила кое-что довольно странное.

"Что удивительно, они бегут в противоположном направлении от своих дневных коллег", - сказал Имамура. "Такое резкое изменение не может произойти без значительных последствий. Это наблюдение могло бы помочь нам построить более точные модели венерианской погодной системы, которые, мы надеемся, разрешат некоторые давние, оставшиеся без ответа вопросы о погоде Венеры и, возможно, о погоде на Земле".

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Согласно заявлению исследователей, используя этот новый метод, исследователи считают, что будущие исследования могут выявить новые подробности о погоде на других планетах, таких как Марс или даже на нашей собственной планете Земля.

Хотя в этой работе используются существующие технологии на орбите вокруг Венеры, на планете скоро появятся три новых миссии, которые продолжат расширять наше понимание Венеры и ее климата. НАСА недавно анонсировало две новые миссии на Венеру, получившие название DAVINCI + и VERITAS, а Европейское космическое агентство сообщило, что запустит миссию EnVision на планету. Три космических корабля будут запущены в конце этого десятилетия - в начале 2030-х годов.

Напомним, ранее сообщалось, что ветры Венеры влияют на ее вращение.