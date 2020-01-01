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Астроном-любитель обнаружил крошечный спутник возле Юпитера

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Это первый раз, когда астроном-любитель обнаружил луну вокруг Юпитера.
Снизу вверх яркими точками на этом изображении изображены Луна, Венера и Юпитер. Изогнутый горизонт вверху - это полумесяц Земли. Астронавт Скотт Келли запечатлел этот вид с Международной космической станции в 2015 году
Снизу вверх яркими точками на этом изображении изображены Луна, Венера и Юпитер. Изогнутый горизонт вверху - это полумесяц Земли. Астронавт Скотт Келли запечатлел этот вид с Международной космической станции в 2015 году
NASA

Астроном-любитель обнаружил ранее неизвестный спутник Юпитера после тщательного изучения старых изображений, полученных с помощью телескопа, и это было сделано впервые. 

"Я с гордостью могу сказать, что это первая планетарная луна, обнаруженная астрономом-любителем!" - написал исследователь Кай Ли . 

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У Юпитера могут быть десятки или даже сотни неоткрытых спутников, вращающихся вокруг него. Эта массивная планета может похвастаться значительным гравитационным полем, которое позволяет ей захватывать космический мусор на свою орбиту. В настоящее время на Юпитере находится не менее 79 спутников, и их число продолжает расти. Последнее открытие было сделано Ли, астрономом-любителем, и оно является последним дополнением к каталогу группы спутников Юпитера. 

Ли сделал свое открытие, просматривая в Интернете набор данных за 2003 год, которые были собраны исследователями из Гавайского университета с помощью 3,6-метрового телескопа Канада-Франция-Гавайи (CFHT). Ли обратил особое внимание на изображения, полученные в феврале того же года, когда луны были наиболее яркими. Это было вызвано явлением, известным как противостояние, когда солнце и данная планета появляются в противоположных частях для наблюдателя с Земли. Наша родная планета находилась в середине линии между Солнцем и Юпитером в феврале 2003 года, что позволяло астрономам на Земле ясно видеть систему Юпитера, освещенную звездой.

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Ли использовал наблюдения другого телескопа под названием Subaru, чтобы установить 22-дневную орбиту объекта, которая показала, что кандидат на Луну, вероятно, был связан с гравитацией Юпитера. Эта базовая линия позволила им найти и подтвердить существование Луны с помощью других наборов данных. 

Эта луна в настоящее время обозначается EJc0061, но еще не имеет официального названия.

Напомним, ранее сообщалось, что слепая астроном придумала способ обнаружения планет.

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Теги: спутник, Юпитер, астроном
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