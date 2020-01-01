Обломок камня, найденный в поле, оказался древним метеоритом

Его возраст оценивают в 4,6 млрд лет.

Небольшой обломок камня, найденный на поле в Глостершире в Великобритании, может показаться обычным случайным прохожим, но он может содержать важную информацию о формировании Солнечной системы и о происхождении самой жизни.

Это потому, что он не образовался здесь, на Земле, а пришел откуда-то из-за орбиты Марса. Выброшенный гравитационным взаимодействием или столкновением астероидов, осколок упал в виде метеорита.

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Однако то, что стало известно как метеорит Винчкомб, может быть необычным метеоритом. В настоящее время ученые проводят анализ, чтобы определить его состав, в надежде узнать больше о том, откуда он появился и как образовался.

“Внутренняя структура хрупкая и неплотно связанная, пористая с трещинами“, - сказал микроскопист Шон Фаулер из Университета Лафборо в Великобритании.

“Похоже, что он не подвергся термическому метаморфизму, что означает, что он находился там, за Марсом, нетронутым с тех пор, как была создана какая-либо из планет, а это означает, что у нас есть редкая возможность исследовать кусочек нашего изначального прошлого“.

Маленький фрагмент того же метеорита, который упал в Уинчкомбе в марте, имеет возраст около 4,6 миллиарда лет - это примерно столько же, сколько и Солнечная система. Это означает, что он образовался из того же облака пыли и газа, которое породило Солнце и планеты.

В то время как планеты Солнечной системы с тех пор претерпели значительные события и трансформации, метеорит в Глостершире просто оставался нетронутым в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Его слабо агрегированная конструкция означает, что он не испытывал уплотнения из-за повторяющихся столкновений.

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Так было до тех пор, пока он не приземлился в Англии. Его прибытие произвело фурор - это был не только первый метеорит, обнаруженный на континенте за 30 лет, но и редкий вид, известный как углеродистый хондрит.

Это означает, что это каменный метеорит, а не железо, состоящее в основном из углерода и кремния. Эти материалы с меньшей вероятностью переживут суровые атмосферные воздействия, чем железные породы; вот почему углеродистые хондриты немногочисленны и редки.

Почерневший кусок космической породы будет подвергнут ряду анализов, включая электронную микроскопию, колебательную спектроскопию и дифракцию рентгеновских лучей. Эти методы помогут выявить физическую структуру камня, а также то, из чего он сделан. Мы уже знаем немного, но ученые ищут скрытые детали.

“Основная часть метеорита состоит из минералов, таких как оливин и филлосиликаты, с другими минеральными включениями, называемыми хондрами, - сказал Фаулер.

“Но состав отличается от всего, что вы можете найти здесь, на Земле, и потенциально не похож на любые другие найденные нами метеориты - возможно, содержащие ранее неизвестный химический или физический состав, никогда ранее не встречавшийся в других записанных образцах метеоритов“.

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Менее пяти процентов всех метеоритов, обнаруженных на Земле, представляют собой углеродистые хондриты, но они очень востребованы: они богаты органическими материалами, и ученые считают, что они могут содержать ключи к разгадке происхождения органического вещества здесь, на Земле.

Другие подобные куски космического камня дали заманчивые подсказки о происхождении строительных блоков жизни, а также воды, но, поскольку их так мало, доступных для изучения, исследователи жаждут большего.

“Углеродистые хондриты содержат органические соединения, в том числе аминокислоты, которые содержатся во всех живых существах“, - сказал астрохимик Дерек Робсон из Организации астрофизических исследований Восточной Англии (EAARO), обнаруживший метеорит.

“Возможность идентифицировать и подтвердить присутствие таких соединений из материала, существовавшего до рождения Земли, будет важным шагом к пониманию того, как зародилась жизнь“.

Напомним, ранее сообщалось, что упавший в Коста-Рике метеорит пахнет брюссельской капустой.