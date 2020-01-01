Телескоп сделал снимки сверхмассивных черных дыр крупным планом

Астрономы впервые сделали крупный план радиоструи, испускаемого сверхмассивной черной дырой.

Составное изображение галактики Центавр A, джеты которой теперь получены с более высоким разрешением, чем когда-либо прежде NASA

По названию и природе черные дыры в значительной степени невидимы, но они могут проявлять себя через экстремальную среду, которую они создают. Когда они всасывают пыль и газ, этот материал нагревается и светится в диске, создавая яркий фон, на котором можно увидеть силуэт черной дыры.

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В апреле 2019 года EHT Collaboration представила первые прямые изображения черной дыры с использованием этого метода, показывающие нам сверхмассивного монстра в сердце галактики Мессье 87. Последующий анализ, проведенный ранее в этом году, показал поляризацию света от диск.

Теперь Коллаборация обратила свое внимание на другую черную дыру, расположенную в центре радиояркой галактики Центавр A. Имея массу 55 миллионов Солнц, это часть черной дыры M87 с массой 6,5 миллиардов солнечных. Но главное отличие состоит в том, что Центавр A - активная галактика, испускающая гигантские струи вещества из своей центральной черной дыры. И это то, что команда сейчас представляет ближе, чем когда-либо.

Коллаж из изображений галактики Центавр A, увеличенный до нового изображения, сделанного совместно с телескопом Event Horizon. NASA

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"Это позволяет нам впервые увидеть и изучить внегалактический радиоджет в масштабах, меньших, чем расстояние, которое свет проходит за один день", - говорит Майкл Янссен, автор исследования. "Мы видим вблизи и лично, как чудовищно гигантский рождается джет, запущенный сверхмассивной черной дырой".

Четкость изображения открывает новые подсказки о природе этих струй. Излучение кажется ярче по краям, чем в центре, что может помочь исключить некоторые модели того, как они производятся. Команда также смогла сузить область, где именно находится черная дыра в этом регионе, проследив путь джета обратно к его исходной точке. Это может привести к будущим наблюдениям с использованием более коротких длин волн и более высокого разрешения для изображения самой черной дыры.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл вернули к жизни после перезагрузки.