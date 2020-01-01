Интересный факт дня: ДНК человека уникальна всего на 1,5%

К настоящему времени вы, возможно, слышали тот факт, что современные люди разделяют довольно большую часть нашего генома с бананами. Но если копнуть глубже, то какая часть нашего генома принадлежит исключительно Homo sapiens?

Наша ДНК уникальна всего на 1,5 процента pixabay.com

Новое исследование показало, что это число может составлять всего 1,5 процента, а остальная часть делится с нашими древними родственниками, такими как неандертальцы и денисовцы.

"Мы создаем карту в человеческих геномах архаического происхождения и геномных областей, не общих с архаичными гомининами", - написала команда в своей новой статье.

"Мы обнаружили, что только от 1,5 до 7 процентов современного человеческого генома являются исключительно человеческими".

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Распутать то, что принадлежит нам и что пришло от наших древних родственников, - трудная задача. Как определить, какие генетические варианты являются результатом скрещивания (также называемого смешением), например, неандертальцев и Homo sapiens, а не вариантов, которые были переданы обоим видам от общего предка?

Команда хотела создать систему, которая могла бы идентифицировать как события примеси, так и это общее наследование, называемое неполной сортировкой по происхождению, которая помогла бы нам сказать, какие области нашего генома являются уникальными для нас.

Они создали алгоритм под названием SARGE - Speedy Ancestral Recombination Graph Estimator - чтобы они могли отображать, как наши гены переплетались во времени и видах, разделяясь и соединяясь вместе в разных точках, используя так называемые графы наследственной рекомбинации.

Они запустили SARGE на 279 современных геномах человека из Африки и других стран, двух высококачественных геномах неандертальцев и одном высококачественном геноме денисовцев.

"Используя полученный граф предковой рекомбинации, мы отображаем происхождение неандертальцев и денисовцев, неполную сортировку по родословным и их отсутствие в геномах современного человека", - написала команда.

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"Мы находим доказательства по крайней мере одной волны примеси неандертальцев в предках всех неафриканцев".

Наряду с 1,5–7 процентами генома, уникального для современных людей, они также обнаружили "свидетельства множественных всплесков адаптивных изменений, характерных для современных людей, за последние 600 000 лет с участием генов, связанных с развитием и функционированием мозга".

Исследователи объясняют, что большинство из тех генов, которые были исключительно нашими, не были генами с неизвестными функциями, вместо этого они были хорошо известными генами, которые кодируют белки, используемые в мозге.

Очевидно, это даже не конец истории. Во-первых, от 1,5 до 7 процентов - это довольно большой диапазон, и команда считает, что может сделать его более конкретным с помощью большего количества геномов и дополнительных исследований.

Также было проведено множество других анализов, изучающих процент ДНК, которую мы берем у наших древних кузенов, поэтому маловероятно, что это будет последнее слово по этому поводу.

Кроме того, SARGE не может сказать исследователям, почему произошли эти всплески адаптивных изменений, когда они произошли.

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Однако некоторые идеи у команды уже есть.

"Чрезвычайно заманчиво предположить, что один или несколько из этих всплесков были чем-то связаны с невероятно социальным поведением людей - в значительной степени опосредованным нашим экспертным контролем над речью и языком", - палеогенетик из Калифорнийского университета в Санта-Круз и один из исследователей, сказал Ричард Грин, Business Insider.

Напомним, ранее мы узнали, что современные европейцы произошли от трех племен.