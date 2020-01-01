Начало сбываться предсказание глобального коллапса в 2040-х годах

Работа 1972-го года предсказала крах цивилизации. И пока все идет по плану.

Промышленный коллапс может наступить уже в 2040-х pixabay.com

Человеческое общество находится на пути к коллапсу в течение следующих двух десятилетий , если не серьезный сдвиг в глобальных приоритетах, в соответствии с новой переоценкой отчета 1970-х, сообщил Vice.

В этом отчете, опубликованном в бестселлере "Пределы роста" (1972), группа ученых из Массачусетского технологического института утверждала, что индустриальная цивилизация обречена на крах, если корпорации и правительства продолжат стремиться к непрерывному экономическому росту, независимо от затрат.

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Исследователи спрогнозировали 12 возможных сценариев на будущее, большинство из которых предсказывали точку, когда природные ресурсы станут настолько дефицитными, что дальнейший экономический рост станет невозможным, а личное благосостояние резко упадет.

Самый печально известный сценарий отчета - сценарий "Бизнес как обычно" (BAU) - предсказывает, что мировой экономический рост достигнет пика примерно в 2040-х годах, а затем резко упадет вместе с глобальным населением, доступностью продовольствия и природных ресурсов.

Этот неминуемый "коллапс" станет не концом человеческой расы, а скорее поворотным моментом в обществе, который приведет к падению уровня жизни во всем мире на десятилетия, пишет команда.

Итак, каковы перспективы общества сейчас, спустя почти полвека после того, как исследователи из Массачусетского технологического института поделились своими прогнозами? Гайя Херрингтон, исследователь в области устойчивого развития и системного анализа в консалтинговой компании KPMG, решила выяснить это.

В выпуске журнала Industrial Ecology за ноябрь 2020 года Херрингтон подробно рассказала об исследованиях, которые она начала в том же году, будучи аспирантом Гарвардского университета, анализируя прогнозы "Пределы роста" вместе с самыми последними данными из реального мира.

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Херрингтон обнаружила, что текущее состояние мира, измеряемое с помощью 10 различных переменных, включая население, уровень рождаемости, уровни загрязнения, производство продуктов питания и объем промышленного производства, очень близко соответствует двум сценариям, предложенным в 1972 году, а именно сценарию BAU и одному сценарию. называется комплексной технологией (CT), в которой технологические достижения помогают уменьшить загрязнение и увеличить запасы продовольствия, даже когда природные ресурсы иссякают.

Хотя сценарий CT приводит к меньшему шоку для мирового населения и личного благосостояния, нехватка природных ресурсов по-прежнему приводит к тому, что экономический рост резко замедляется - другими словами, к внезапному коллапсу индустриального общества.

"[Сценарии BAU] и CT показывают остановку роста примерно через десять лет", - написала Херрингтон в своем исследовании. Таким образом, оба сценария указывают на то, что продолжение бизнеса в обычном режиме, то есть постоянный рост, невозможно".

Хорошая новость заключается в том, что еще не поздно избежать обоих этих сценариев и направить общество на путь альтернативы - сценария «Стабилизированный мир» (СМ).

Этот путь начинается так же, как и маршруты BAU и CT: население, загрязнение окружающей среды и экономический рост растут одновременно с сокращением природных ресурсов. Разница возникает, когда люди решают сознательно ограничить экономический рост самостоятельно, прежде чем нехватка ресурсов вынуждает их к этому.

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"Сценарий СМ предполагает, что помимо технологических решений меняются глобальные общественные приоритеты", - пишет Херрингтон. "Изменение ценностей и политики приводит, среди прочего, к низкому желаемому размеру семьи, идеальной доступности средств контроля рождаемости и сознательному выбору ограничения промышленного производства и приоритетности услуг здравоохранения и образования".

На графике сценария СМ промышленный рост и мировое население начинают выравниваться вскоре после этого сдвига в ценностях. Доступность продовольствия продолжает расти, чтобы удовлетворить потребности населения мира; загрязнение снижается и почти исчезает; истощение природных ресурсов тоже начинает выравниваться. Общественный коллапс полностью предотвращен.

Этот сценарий может показаться фантастикой, особенно когда уровень углекислого газа в атмосфере взлетает до рекордно высокого уровня . Но исследование показывает, что намеренное изменение курса все еще возможно.

Херрингтон сообщил вице - быстрому развитию и внедрению вакцин во время COVID-19 пандемии является свидетельством изобретательности человека в условиях глобальных кризисов. По словам Херрингтона, вполне возможно, что люди отреагируют аналогичным образом на продолжающийся климатический кризис - если мы сделаем осознанный выбор в пользу всего общества.

"Человечеству еще не поздно целенаправленно изменить курс, чтобы существенно изменить траекторию [] будущего", - заключила Херрингтон в своем исследовании. "Фактически, человечество может либо выбрать свой собственный предел, либо в какой-то момент достичь установленного предела, когда падение человеческого благосостояния станет неизбежным".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые опровергли один из главных мифов о происхождении человека.