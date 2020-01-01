Чудо-лекарство от коронавируса оказалось фейком

Исследование о лекарстве против коронавируса оказалось фальшивкой.

Лекарство Ивермектин, антипаразитарный препарат, испытанный в качестве средства лечения COVID-19, стал широко известен после лабораторных исследований в начале 2020 года, которые показали, что оно потенциально полезно.

Его популярность резко возросла после того, как опубликованный, а затем отозванный анализ, проведенный группой Surgisphere, показал огромное снижение уровня смертности людей, которые его принимают, что вызвало массовую волну использования этого препарата по всему миру.

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Совсем недавно доказательства эффективности ивермектина в значительной степени основывались на одном исследовании, которое было предварительно напечатано (то есть опубликовано без экспертной оценки) в ноябре 2020 года.

Это исследование, проведенное на большой когорте пациентов и сообщающее о сильном лечебном эффекте, было популярным: его прочитали более 100 000 раз, процитировали десятки научных статей и включили по крайней мере в две метааналитические модели, которые показали, что ивермектин является действующим веществом. Авторы утверждали, что это "чудо-лекарство" от COVID-19.

Без преувеличения можно сказать, что эта статья побудила тысячи, если не миллионы людей, получить ивермектин для лечения и / или предотвращения COVID-19.

Несколько дней назад исследование было отозвано из-за обвинений в мошенничестве и плагиате. Студент магистратуры, которому было поручено прочитать статью в рамках своей степени, заметил, что все введение, похоже, было скопировано с более ранних научных работ, и дальнейший анализ показал, что таблица данных исследования, размещенная авторами в Интернете, содержала очевидные нарушения.

Трудно переоценить, насколько это монументально для научного сообщества. Ученые приняли за чистую монету исследование, в котором было столько дыр, что студенту-медику потребовалось всего несколько часов, чтобы полностью разобрать его.

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Серьезность результатов прямо противоречила качеству исследования. Авторы сообщили о некорректных статистических тестах в нескольких точках, стандартных отклонениях, которые были крайне неправдоподобны, и поистине ошеломляющей положительной эффективности - в последний раз, когда медицинское сообщество обнаружило "90-процентную пользу" для лекарства от болезни, это было использование антиретровирусных препаратов для лечения людей, умирающих от СПИДа.

Но никто этого не заметил. На протяжении большей части года серьезные уважаемые исследователи включали это исследование в свои обзоры, врачи использовали его в качестве доказательства для лечения своих пациентов, а правительства признали его выводы в политике общественного здравоохранения.

Никто не потратил 5 минут, необходимых для загрузки файла данных, который авторы загрузили в Интернет, и не заметил, что в нем сообщается о многочисленных смертельных случаях, произошедших еще до начала исследования. Никто не копировал фразы из введения в Google, и это все, что нужно, чтобы заметить, насколько оно идентично уже опубликованным статьям.

В недавней редакционной статье British Medical Journal утверждалось, что, возможно, пришло время изменить точку зрения на исследования в области здравоохранения и предположить, что исследования в области здравоохранения являются мошенничеством, пока не будет доказано обратное.

То есть не для того, чтобы считать всех исследователей нечестными, а для того, чтобы начать получение новой информации в исследованиях здоровья с совершенно другого базового уровня скептицизма, а не слепого доверия.

Напомним, ранее сообщалось, что найдено лучше средство для лечения потери запаха при COVID-19.