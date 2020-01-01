Люди описывают причудливые встречи с инопланетянами, которые происходят в состоянии, похожем на сон.

Согласно исследованию, осознанные сновидения, в которых люди частично осознают и могут контролировать свои сновидения во время сна, могут объяснить так называемые истории о похищениях инопланетянами.

Утверждения о таких похищениях относятся к 19 веку. Обстоятельства похищения часто кажутся сказочными и вызывают чувство ужаса и паралича. Известно, что определенные состояния сна также вызывают такие чувства, что заставляет исследователей задаться вопросом, могут ли эксперименты во сне дать ключ к разгадке предполагаемых внеземных переживаний. Ученые побуждали осознанных сновидцев видеть во сне встречи с инопланетянами или неопознанными летающими объектами (НЛО) и обнаружили, что ряд спящих сообщали сны, которые напоминали фактические описания предполагаемых похищений инопланетянами.

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Во время осознанных сновидений спящие осознают, что они спят, и затем могут использовать это осознание для управления происходящим во сне. Около 55% людей испытывают осознанные сновидения один или несколько раз в своей жизни, а 23% видят осознанные сны не реже одного раза в месяц, согласно исследованию 2016 года, опубликованному в журнале Consciousness and Cognition, в котором анализировались исследования сна за пять десятилетий.

Недавно исследователи из Центра фазовых исследований (PRC), частного центра в Москве, изучающего осознанные сновидения, провели эксперименты со 152 взрослыми, которые идентифицировали себя как осознанные сновидцы, поручив им "найти или вызвать инопланетян или НЛО" во время осознанного сна. Об этом ученые сообщили 2 июля в International Journal of Dream Research.

Исследователи обнаружили, что 114 участников сообщили, что мечтают об успешном взаимодействии с инопланетянами. Из них около 61% описали встречу с "инопланетянами", которые напоминали инопланетян из научно-фантастических романов и фильмов, в то время как 19% встречали инопланетян, которые "выглядели как обычные люди", согласно исследованию.

Одна участница рассказала, что видела "маленьких человечков" с синей кожей, огромными головами "и огромными выпученными глазами", - сообщили авторы исследования. Когда инопланетяне пригласили ее на свой космический корабль, "я была ослеплена очень ярким светом, как от прожектора", - сказала она. "Мое зрение исчезло, я почувствовал головокружение и легкость".

Другой участник сказал, что ему снилось, что он лежал в своей постели, когда ему казалось, что его "куда-то тащат", и он оказался в комнате с белым силуэтом, который достиг его груди и начал "делать что-то внутри с инструментами", писали исследователи.

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Разговоры с пришельцами во сне имели место в 26% встреч, а 12% участников говорили с пришельцами во сне и взаимодействовали с ними физически. НЛО появлялись на 28% встреч, и 10% мечтателей, которые видели НЛО, рассказывали, как их доставили внутрь внеземного космического корабля.

Из тех, кто описал свои встречи как "реалистичные", 24% также испытали сонный паралич и сильный страх. Такие эмоции часто сопровождают сообщения о предполагаемых похищениях инопланетянами, и хотя люди, описывающие похищение инопланетянами, могут искренне полагать, что то, что они пережили, было реальным, эти люди, вероятно, переживали внеземную встречу во время осознанного сна, сообщили авторы исследования.

Чувства паралича, страха и беспомощности в ярких снах могут быть настолько сильными, что стирают грань между снами и реальностью, поэтому неудивительно, что люди, которые, возможно, бессознательно видели сны, вместо этого настаивают на том, что они действительно встречались с инопланетянами, которые украли их и перевезли. их к НЛО, сказал главный исследователь и основатель КНР Михаил Радуга.

Для этих ничего не подозревающих мечтателей "похищения реальны", - сказала Радуга. "Они просто не знают, как это объяснить".

Напомним, ранее сообщалось, что ЦРУ рассекретило все документы по НЛО.