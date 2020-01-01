Ответ: ничего хорошего.

В фильме с Джимом Керри Брюс Всемогущий 2003 года персонаж Керри внезапно обретает божественные способности и использует эти способности, чтобы захватить полную Луну и притянуть ее ближе к Земле, чтобы впечатлить свою возлюбленную. Позже в фильме фоновые кадры показывают телевизионные новости о массовых беспрецедентных наводнениях по всему миру.

Хотя фильм явно фантастический, он поднимает вопрос: что бы произошло, если бы Луна была вдвое ближе к Земле, чем сегодня?

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На самом деле сценарий наводнения из фильма не так уж далек от того, что могло бы произойти, если бы Луна внезапно оказалась намного ближе к Земле, сказал Нил Коминс, физик из Университета штата Мэн. Самый известный эффект Луны - ее гравитационное притяжение на океаны Земли, которое приводит к двум приливам и двум отливам каждый день.

Но если бы Луна находилась на половине расстояния от Земли, как сейчас, приливы были бы в восемь раз выше. Некоторые острова будут полностью погружены под воду в течение большей части дня, а населенные береговые линии, вероятно, станут непригодными для проживания из-за приливов.

Но более высокие океанские приливы - не единственный результат приближения Луны. Луна также оказывает приливное воздействие на сушу Земли.

Если бы Луна внезапно оказалась вдвое ближе к Земле, эффект был бы подобен удару молотка по гонгу: волны энергии будут отражаться от планеты из-за внезапного увеличения силы гравитационного притяжения Луны.

И этот внезапный удар гравитации "на самом деле повлияет на земную кору, а это означает, что он может вызвать больше землетрясений, может вызвать новые извержения вулканов", - сказал Джазмин Скарлетт, исторический и социальный вулканолог из Лондонского университета королевы Марии.

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Возьмем, к примеру, спутник Юпитера Ио, самый вулканически активный мир в Солнечной системе, сказала Скарлетт. Вулканизм Ио является результатом притяжения Юпитера и двух других его спутников. Земля могла бы увидеть аналогичную судьбу, если бы Луна внезапно оказалась вдвое ближе.

Наряду со внезапным искривлением земной коры вращение Земли со временем замедлится. Это связано с тем, что, когда гравитация Луны притягивает океаны, возникающее трение между дном океана и водой замедляет вращение Земли. Сегодня вращение Земли замедляется примерно на одну тысячную секунды за столетие. Если бы Луна находилась на половине расстояния, вращение Земли замедлилось бы еще больше, затянув наши дни и ночи.

Если бы мы пережили внезапные землетрясения, извержения вулканов, удлинение дней и ночей и более высокие приливы, по крайней мере, мы бы увидели более частые солнечные затмения. Поскольку луна будет покрывать большую часть неба, с нашей точки зрения она с большей вероятностью пройдет перед Солнцем. Мы даже все еще сможем увидеть солнечную корону (внешнюю атмосферу), сияющую вокруг темного силуэта луны, но не так четко. В противном случае Луна и ее фазы выглядели бы примерно одинаково, только больше на небе.

А что, если Луна будет медленно двигаться по спирали к Земле, а не просто двигаться внезапно? По словам Скарлетт, земная кора и приливы будут сдвигаться более постепенно, что, как мы надеемся, позволит жизни приспособиться. По словам Скарлетт, более длинные дни и ночи могут изменить наш климат и привести к эволюционным изменениям во многих отношениях. Животным придется адаптироваться к более яркой луне ночью. Например, добыче, возможно, придется научиться лучше прятаться ночью, поскольку хищникам может быть больше света при охоте.

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Хотя Морган Фриман, наделяющий сверхсилой, не станет причиной сотрясения Земли и Луны, может ли что-нибудь естественное привести к смещению Луны ближе к Земле?

Если достаточно массивный объект прошел близко к системе Земля-Луна, и Луна находилась в правильном месте своей орбиты, когда этот объект проходил, этот объект потенциально может взять энергию от Луны, и это заставит Луну по спирали приблизиться к нам.

Таким образом, потребуется массивный астероид, пролетевший мимо Земли в нужном месте и в точное время, чтобы, возможно, подтолкнуть Луну к нам, как шар, кружащий над водостоком. Конечно, даже если бы это произошло, Луне потребовалось бы много-много лет, чтобы отойти на половину расстояния, как сейчас, поэтому Земля не сразу почувствовала бы последствия.

Напомним, ранее сообщалось, что Луна оказалась старше, чем считалось ранее.