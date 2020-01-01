Гигантские астероиды сталкивались с Землей в 10 раз чаще, чем предполагалось

Крошечные пузыри в скалах предполагают, что древняя Земля часто подвергалась атакам гигантских астероидов.

Новое исследование показало, что астероиды размером с город, такие как тот, который уничтожил динозавров, врезались в древнюю Землю гораздо чаще, чем считалось ранее.

Приблизительно каждые 15 миллионов лет в нашу развивающуюся планету будет попадать осколок камня размером с город или даже большую провинцию, говорится в заявлении ученых, представивших новое исследование. Исследование было представлено на конференции по геохимии Гольдшмидта в этом месяце.

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Исследователи заявили, что в этот жестокий период, который произошел между 2,5 и 3,5 миллиардами лет назад, планета регулярно подвергалась потрясениям, причем химический состав у ее поверхности претерпевал драматические изменения, которые можно проследить в скалах на земле даже сегодня. .

В исследовании Симона Марчи, главный научный сотрудник Юго-западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо, и его коллеги изучали наличие так называемых сфер , маленьких пузырьков испаренной породы, которые выбрасывались в космос при каждом ударе астероида, но затем затвердевали. и упал обратно на Землю, образуя тонкий слой, который геологи видят сегодня в коренных породах.

Команда разработала новый метод моделирования воздействия ударов астероидов с точки зрения их способности генерировать сферулы и влиять на их глобальное распространение. Чем больше астероид, тем толще должен быть слой шариков в скале. Но когда исследователи посмотрели на фактическое количество сфер в разных слоях коренной породы и сравнили его с текущими оценками прошлых столкновений с астероидами, они обнаружили, что эти два значения не совпадают.

“Мы обнаружили, что современные модели ранней бомбардировки Земли сильно недооценивают количество известных ударов, зафиксированных слоями сфер», - говорится в заявлении Марки. «Истинный ударный поток мог быть в 10 раз выше, чем считалось ранее, в период между 3,5 и 2,5 миллиардами лет назад“.

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Эти прошлые столкновения с астероидами также могли повлиять на уровень кислорода и способность молодой планеты поддерживать жизнь.

“Мы обнаружили, что уровни кислорода резко колебались бы в период сильных ударов“, - сказал Марчи. “Учитывая важность кислорода для развития Земли, а также для развития жизни, его возможная связь с столкновениями интригует и заслуживает дальнейшего исследования. Это следующий этап нашей работы".

По словам Розали Тостевин из Кейптаунского университета, которая не принимала участия в исследовании, но специализируется на древней геологии, некоторые химические маркеры указывают на существование «дуновений» кислорода в ранней атмосфере, прежде чем постоянное повышение температуры происходило вокруг. 2,5 миллиарда лет назад.

“Существуют серьезные споры о значении этих запахов или о том, действительно ли они имели место“, - говорится в заявлении Тостевина. “Мы склонны сосредотачиваться на недрах Земли и эволюции жизни как контроле над кислородным балансом Земли, но бомбардировка камнями из космоса представляет собой интригующую альтернативу“.

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Скалистые тела без атмосферы, такие как Луна, содержат подробные записи о прошлых столкновениях с астероидами . На такой планете, как Земля, с различными погодными условиями и геологической активностью, следы многих прошлых столкновений давно стерты. Только в конце 1970-х ученые обнаружили ударный кратер Чиксулуб в Мексике. Им потребовалось еще несколько лет, чтобы идентифицировать это воздействие как причину исчезновения динозавров.

“Эти сильные удары наверняка вызвали бы некоторые сбои“, - сказал Тостевин. “К сожалению, немногие камни из столь далекого прошлого выжили, поэтому прямые свидетельства ударов и их экологических последствий неоднородны. Модель, предложенная доктором Марчи, помогает нам лучше понять количество и размер столкновений на ранняя Земля“.

Напомним, ранее сообщалось, что был найден самый старый материал на Земле.