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Гигантские астероиды сталкивались с Землей в 10 раз чаще, чем предполагалось

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Крошечные пузыри в скалах предполагают, что древняя Земля часто подвергалась атакам гигантских астероидов.
Удары астероидов создали адские условия на молодой Земле
Удары астероидов создали адские условия на молодой Земле
SwRI

Новое исследование показало, что астероиды размером с город, такие как тот, который уничтожил динозавров, врезались в древнюю Землю гораздо чаще, чем считалось ранее.

Приблизительно каждые 15 миллионов лет в нашу развивающуюся планету будет попадать осколок камня размером с город или даже большую провинцию, говорится в заявлении ученых, представивших новое исследование. Исследование было представлено на конференции по геохимии Гольдшмидта в этом месяце.

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Исследователи заявили, что в этот жестокий период, который произошел между 2,5 и 3,5 миллиардами лет назад, планета регулярно подвергалась потрясениям, причем химический состав у ее поверхности претерпевал драматические изменения, которые можно проследить в скалах на земле даже сегодня. .

В исследовании Симона Марчи, главный научный сотрудник Юго-западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо, и его коллеги изучали наличие так называемых сфер , маленьких пузырьков испаренной породы, которые выбрасывались в космос при каждом ударе астероида, но затем затвердевали. и упал обратно на Землю, образуя тонкий слой, который геологи видят сегодня в коренных породах. 

Команда разработала новый метод моделирования воздействия ударов астероидов с точки зрения их способности генерировать сферулы и влиять на их глобальное распространение. Чем больше астероид, тем толще должен быть слой шариков в скале. Но когда исследователи посмотрели на фактическое количество сфер в разных слоях коренной породы и сравнили его с текущими оценками прошлых столкновений с астероидами, они обнаружили, что эти два значения не совпадают. 

“Мы обнаружили, что современные модели ранней бомбардировки Земли сильно недооценивают количество известных ударов, зафиксированных слоями сфер», - говорится в заявлении Марки. «Истинный ударный поток мог быть в 10 раз выше, чем считалось ранее, в период между 3,5 и 2,5 миллиардами лет назад“.

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Эти прошлые столкновения с астероидами также могли повлиять на уровень кислорода и способность молодой планеты поддерживать жизнь. 

“Мы обнаружили, что уровни кислорода резко колебались бы в период сильных ударов“, - сказал Марчи. “Учитывая важность кислорода для развития Земли, а также для развития жизни, его возможная связь с столкновениями интригует и заслуживает дальнейшего исследования. Это следующий этап нашей работы".

По словам Розали Тостевин из Кейптаунского университета, которая не принимала участия в исследовании, но специализируется на древней геологии, некоторые химические маркеры указывают на существование «дуновений» кислорода в ранней атмосфере, прежде чем постоянное повышение температуры происходило вокруг. 2,5 миллиарда лет назад. 

“Существуют серьезные споры о значении этих запахов или о том, действительно ли они имели место“, - говорится в заявлении Тостевина. “Мы склонны сосредотачиваться на недрах Земли и эволюции жизни как контроле над кислородным балансом Земли, но бомбардировка камнями из космоса представляет собой интригующую альтернативу“.

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Скалистые тела без атмосферы, такие как Луна, содержат подробные записи о прошлых столкновениях с астероидами . На такой планете, как Земля, с различными погодными условиями и геологической активностью, следы многих прошлых столкновений давно стерты. Только в конце 1970-х ученые обнаружили ударный кратер Чиксулуб в Мексике. Им потребовалось еще несколько лет, чтобы идентифицировать это воздействие как причину исчезновения динозавров. 

“Эти сильные удары наверняка вызвали бы некоторые сбои“, - сказал Тостевин. “К сожалению, немногие камни из столь далекого прошлого выжили, поэтому прямые свидетельства ударов и их экологических последствий неоднородны. Модель, предложенная доктором Марчи, помогает нам лучше понять количество и размер столкновений на ранняя Земля“.

Напомним, ранее сообщалось, что был найден самый старый материал на Земле.

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Теги: Земля, астероид
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