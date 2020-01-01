Видео дня: Космический фейерверк соседних галактик

В галактиках все еще идет звездообразование.

Команда астрономов опубликовала новые наблюдения близлежащих галактик, которые напоминают красочный космический фейерверк. Изображения, полученные с помощью очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (VLT ESO), показывают различные компоненты галактик в различных цветах, что позволяет астрономам точно определять местоположение молодых звезд и газа, который они нагревают вокруг себя. Объединив эти новые наблюдения с данными Большой миллиметровой / субмиллиметровой матрицы Атакамы (ALMA), партнером которой является ESO, команда помогает пролить новый свет на то, что вызывает образование звезд из газа.

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Астрономы знают, что звезды рождаются в облаках газа, но что вызывает звездообразование и как галактики в целом играют в этом, остается загадкой. Чтобы понять этот процесс, группа исследователей наблюдала различные близлежащие галактики с помощью мощных телескопов на земле и в космосе, просматривая различные области галактики, участвующие в рождении звезд.

"Впервые мы решаем отдельные единицы звездообразования в широком диапазоне местоположений и сред в выборке, которая хорошо представляет различные типы галактик", - говорит Эрик Эмселлем, астроном ESO в Германии и руководитель VLT- на основе наблюдений, проведенных в рамках проекта Physics at High Angular Resolution in Nearby GalaxieS (PHANGS). "Мы можем непосредственно наблюдать за газом, который рождает звезды, мы видим сами молодые звезды и наблюдаем их эволюцию через различные фазы".

Эмселлем, который также связан с Лионским университетом, Франция, и его команда выпустили свой последний набор снимков галактик, сделанных с помощью прибора Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) на VLT ESO в пустыне Атакама в Чили. Они использовали MUSE, чтобы отследить новорожденные звезды и теплый газ вокруг них, который освещается и нагревается звездами и действует как дымящийся пистолет продолжающегося звездообразования.

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Новые изображения MUSE теперь объединяются с наблюдениями тех же галактик, сделанными с помощью ALMA и опубликованными ранее в этом году. ALMA, которая также находится в Чили, особенно хорошо подходит для картографирования облаков холодного газа - частей галактик, которые обеспечивают сырье, из которого формируются звезды.

Комбинируя изображения MUSE и ALMA, астрономы могут исследовать галактические регионы, где происходит звездообразование, по сравнению с тем, где это ожидается, чтобы лучше понять, что запускает, ускоряет или сдерживает рождение новых звезд. Полученные в результате изображения потрясающие, предлагая захватывающе красочное представление о звездных яслях в соседних галактиках.

Напомним, ранее сообщалось, что было получено изображение старейшей спиральной галактики во Вселенной.