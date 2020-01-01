На Марс с перчиком: Астронавты вырастят перец чили в космосе

Астронавты на орбите даже попробуют его на вкус.

Партия семян перца чили была посажена на Международной космической станции в рамках нового эксперимента, направленного на расширение ассортимента выращиваемых в космосе продуктов в преддверии возможной будущей миссии на Марс.

48 семян перца чили Hatch прибыли на орбитальную станцию ​​5 июня с коммерческой миссией по пополнению запасов SpaceX Dragon CRS-22 . Теперь красный и зеленый перец чили начинают расти в рамках эксперимента НАСА Plant Habitat-04, говорится в заявлении агентства .

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Астронавты получают большую часть своих свежих продуктов с грузовых кораблей, но более ранние версии эксперимента Habitat уже давали свои плоды. Во время предыдущих трех уборок бригады наслаждались выращенным в космосе красным салатом, горчицей Мизуна и двумя другими видами салата, а также редисом. Астронавты также выращивают цветущие растения, такие как циннии, чтобы украсить свои жилые помещения.

Астронавт нынешней 65-й экспедиции Шейн Кимбро, которому удалось попробовать выращенный в космосе экстравагантный красный салат-латук во время своей миссии 2016 года, сам инициировал эту версию эксперимента Habitat. К сожалению, Кимбро, скорее всего, вернется на Землю к тому времени, когда перец чили будет готов к употреблению, поскольку он и другие астронавты SpaceX Crew-2, как ожидается, покинут МКС в октябре.

Тем не менее, экспериментальная группа в рамках исследовательской и технологической программы Космического центра Кеннеди NASA отдала должное усилиям экипажа по продолжению разработки космической пищи в рамках более масштабных исследовательских усилий по кормлению астронавтов во время полетов в дальний космос. Оказавшись на Луне или Марсе, астронавты не смогут полагаться на припасы с Земли, и им придется выращивать больше еды на месте. По словам ее команды, именно здесь и вписывается исследование Habitat.

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"Это один из самых сложных экспериментов с растениями на станции на сегодняшний день из-за длительного времени прорастания и роста", - сказал Мэтт Ромейн, главный исследователь Plant Habitat-04. "Мы ранее тестировали цветение, чтобы увеличить шансы на успешный урожай, потому что астронавтам придется опылять перец, чтобы вырастить овощи".

Эксперимент проводится в Advanced Plant Habitat, одной из трех комнат для растений, в которых астронавты могут выращивать и собирать еду, цветы и другие культуры. Большая часть работ по техническому обслуживанию может выполняться удаленно командами на земле в Кеннеди, что сокращает время работы занятых астронавтов на орбите.

Известно, что у астронавтов теряется аппетит в условиях микрогравитации, поэтому острая еда в любом случае часто присутствует в меню, чтобы побудить их поесть. По данным NASA, этот сорт перца, называемый NuMex 'Española Improved' (гибридный перец Hatch), естественным образом растет в таких зонах, как Нью-Мексико. Исследователи потратили два года, выбирая между двумя дюжинами разновидностей, прежде чем выбрать этот для космической поездки, из-за его потенциала кормить астронавтов в миссиях дальше от Земли.

"Мы ограничены зерновыми культурами, которые не нуждаются в хранении или обширной переработке", - сказал Ромейн. Преимущество всех перцев в том, что они богаты витамином С и другими питательными веществами, обеспечивая хорошее питание и вкус. Кроме того, красочный красный цвет, который появится в конце цикла выращивания, может принести пользу психическому здоровью астронавтов, что, согласно прошлым исследованиям, показало, что яркие овощи - это благо, добавил Ромейн.

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Экипаж пробует некоторые из 48 перцев (это число предполагает, что все посаженные семена доживают до созревания), а остальные отправляют обратно на Землю для дальнейшего анализа. Научная группа оценит вкус и текстуру перца по отзывам экипажа, а также по измерениям Сковилла, которые оценивают «теплоту» или пряность растений. Это, по словам исследователей, может частично зависеть от среды, в которой они выращивались, поэтому изменение количества воды, света и тепла, которое получают растения, может фактически повлиять на то, насколько они будут горячими.

"Сочетание микрогравитации, качества света, температуры и влажности корневой зоны будет влиять на вкус, поэтому будет интересно узнать, как плод будет расти, созревать и вкус", - сказал ЛаШелль Спенсер, руководитель научной группы проекта Plant Habitat-04. "Пища, которую едят астронавты, должна быть такой же хорошей, как и остальное их оборудование", - добавил Спенсер. "Чтобы успешно отправить людей на Марс и вернуть их на Землю, нам потребуются не только самые питательные продукты, но и самые вкусные".

Напомним, ранее сообщалось, что NASA отправит на МКС роботов-пчел.