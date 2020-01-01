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На Марс с перчиком: Астронавты вырастят перец чили в космосе

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Астронавты на орбите даже попробуют его на вкус.
Астронавт НАСА Шейн Кимбро садит перец
Астронавт НАСА Шейн Кимбро садит перец
NASA

Партия семян перца чили была посажена на Международной космической станции в рамках нового эксперимента, направленного на расширение ассортимента выращиваемых в космосе продуктов в преддверии возможной будущей миссии на Марс.

48 семян перца чили Hatch прибыли на орбитальную станцию ​​5 июня с коммерческой миссией по пополнению запасов SpaceX Dragon CRS-22 . Теперь красный и зеленый перец чили начинают расти в рамках эксперимента НАСА Plant Habitat-04, говорится в заявлении агентства .

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Астронавты получают большую часть своих свежих продуктов с грузовых кораблей, но более ранние версии эксперимента Habitat уже давали свои плоды. Во время предыдущих трех уборок бригады наслаждались выращенным в космосе красным салатом, горчицей Мизуна и двумя другими видами салата, а также редисом. Астронавты также выращивают цветущие растения, такие как циннии, чтобы украсить свои жилые помещения.

Астронавт нынешней 65-й экспедиции Шейн Кимбро, которому удалось попробовать выращенный в космосе экстравагантный красный салат-латук во время своей миссии 2016 года, сам инициировал эту версию эксперимента Habitat. К сожалению, Кимбро, скорее всего, вернется на Землю к тому времени, когда перец чили будет готов к употреблению, поскольку он и другие астронавты SpaceX Crew-2, как ожидается, покинут МКС в октябре.

Тем не менее, экспериментальная группа в рамках исследовательской и технологической программы Космического центра Кеннеди NASA отдала должное усилиям экипажа по продолжению разработки космической пищи в рамках более масштабных исследовательских усилий по кормлению астронавтов во время полетов в дальний космос. Оказавшись на Луне или Марсе, астронавты не смогут полагаться на припасы с Земли, и им придется выращивать больше еды на месте. По словам ее команды, именно здесь и вписывается исследование Habitat.

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"Это один из самых сложных экспериментов с растениями на станции на сегодняшний день из-за длительного времени прорастания и роста", - сказал Мэтт Ромейн, главный исследователь Plant Habitat-04. "Мы ранее тестировали цветение, чтобы увеличить шансы на успешный урожай, потому что астронавтам придется опылять перец, чтобы вырастить овощи".

Эксперимент проводится в Advanced Plant Habitat, одной из трех комнат для растений, в которых астронавты могут выращивать и собирать еду, цветы и другие культуры. Большая часть работ по техническому обслуживанию может выполняться удаленно командами на земле в Кеннеди, что сокращает время работы занятых астронавтов на орбите.

Известно, что у астронавтов теряется аппетит в условиях микрогравитации, поэтому острая еда в любом случае часто присутствует в меню, чтобы побудить их поесть. По данным NASA, этот сорт перца, называемый NuMex 'Española Improved' (гибридный перец Hatch), естественным образом растет в таких зонах, как Нью-Мексико. Исследователи потратили два года, выбирая между двумя дюжинами разновидностей, прежде чем выбрать этот для космической поездки, из-за его потенциала кормить астронавтов в миссиях дальше от Земли.

"Мы ограничены зерновыми культурами, которые не нуждаются в хранении или обширной переработке", - сказал Ромейн. Преимущество всех перцев в том, что они богаты витамином С и другими питательными веществами, обеспечивая хорошее питание и вкус. Кроме того, красочный красный цвет, который появится в конце цикла выращивания, может принести пользу психическому здоровью астронавтов, что, согласно прошлым исследованиям, показало, что яркие овощи - это благо, добавил Ромейн.

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Экипаж пробует некоторые из 48 перцев (это число предполагает, что все посаженные семена доживают до созревания), а остальные отправляют обратно на Землю для дальнейшего анализа. Научная группа оценит вкус и текстуру перца по отзывам экипажа, а также по измерениям Сковилла, которые оценивают «теплоту» или пряность растений. Это, по словам исследователей, может частично зависеть от среды, в которой они выращивались, поэтому изменение количества воды, света и тепла, которое получают растения, может фактически повлиять на то, насколько они будут горячими.

"Сочетание микрогравитации, качества света, температуры и влажности корневой зоны будет влиять на вкус, поэтому будет интересно узнать, как плод будет расти, созревать и вкус", - сказал ЛаШелль Спенсер, руководитель научной группы проекта Plant Habitat-04. "Пища, которую едят астронавты, должна быть такой же хорошей, как и остальное их оборудование", - добавил Спенсер. "Чтобы успешно отправить людей на Марс и вернуть их на Землю, нам потребуются не только самые питательные продукты, но и самые вкусные".

Напомним, ранее сообщалось, что NASA отправит на МКС роботов-пчел.

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Теги: МКС, перец, Марс
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