Интересный факт дня: У собак врожденная способность понимать человека

Собаки рождаются с врожденной способностью читать человеческие жесты, которая не проявляется у их ближайших родственников, волков.

Исследователи говорят, что даже когда щенков волка заботливо выращивают люди и кормили с рук в течение нескольких недель, животные ведут себя пугливо с незнакомцами, редко смотрят в глаза и не реагируют на простые жесты.

Например, в серии экспериментов со скрытым угощением ни один из 26 волков, участвовавших в исследовании, не смог последовательно понять, что это означает, когда человек в комнате указывает пальцем или указывает местоположение угощения предметом.

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С другой стороны, 17 из 31 щенка ретривера, которые росли с гораздо меньшим количеством контактов с людьми, лучше понимали, что пытается сказать человек, указывая пальцем. Более половины группы постоянно приходили к той чаше, на которую указывали. У некоторых даже получилось правильно в первом раунде.

"Собаки рождаются с этой врожденной способностью понимать, что мы общаемся с ними и пытаемся сотрудничать с ними", - говорит Ханна Саломонс, изучающая познание в Университете Дьюка.

Только в прошлом месяце аналогичное исследование показало, что до 40 процентов способности щенка общаться с нами является генетическим, а не приобретенным.

Новые данные, полученные среди волков, предоставляют больше доказательств того, что одомашнивание собак человеком изменило их гены таким образом, чтобы это соответствовало нашим целям.

Считается, что приручение собак нами началось, по крайней мере, 12000 лет назад , и за все это время мы выбрали черты, наблюдаемые у диких волков, которые мы считаем наиболее выгодными. Вкратце: мы вылепили нашего идеального спутника.

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"Это исследование действительно подтверждает доказательства того, что социальный гений собак является продуктом приручения", - говорит эволюционный антрополог Брайан Хэйр из Университета Дьюка.

Это не значит, что нельзя научиться человеческому общению. С возрастом собаки могут стать более умелыми в обучении человеческим жестам, точно так же, как волчьи щенки могут научиться доверять людям с течением времени.

Просто собаки гораздо меньше боятся нас с раннего возраста.

"Со щенками собак, с которыми мы работали, если вы заходите в их вольер, они собираются вокруг и хотят забраться на вас и лизнуть вам лицо, в то время как большинство щенков волков убегают в угол и прячутся", - говорит Саломонс.

Фактически, в исследовании, в котором в общей сложности участвовало 37 волков и 44 щенка собак, исследователи обнаружили, что у щенков собак в пять раз больше шансов приблизиться к знакомому смотрителю в комнате и в 30 раз больше шансов приблизиться к незнакомцу по сравнению с щенками волка.

Во время экспериментов собаки также чаще смотрели на людей в комнате, чем на волков, устанавливая зрительный контакт, когда они не могли понять определенные части экспериментов.

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Резкие различия в поведении намекают на долгую историю эволюционных изменений. Кажется, за тысячи лет мы взяли застенчивого волка и превратили его в ласкового товарища.

"До этого выбора любое взаимодействие человека и волка ограничивалось реакцией волков на бегство", - предполагают исследователи. "Когда влечение заменило страх, унаследованные социальные навыки были применены к людям по-новому и на ранних этапах развития".

Напомним, ранее сообщалось, что главным виновником рака у людей назвали собак.