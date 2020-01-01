У пауков-прыгунов нашли способности как у позвоночных

Крошечные прыгающие пауки с их великолепными глазами, кажется, способны делать то, что мы раньше видели только у позвоночных: различать одушевленные и неодушевленные предметы.

В новом тесте дикие пауки-прыгуны (Menemerus semilimbatus) вели себя по-разному при представлении имитированных объектов обоих типов, что указывало на способность различать их.

Исследование не просто предполагает, что эту способность можно найти более широко в животном мире, чем мы знали, оно демонстрирует, что экспериментальная установка команды может быть использована для тестирования других беспозвоночных таким же образом.

Читай также: Пауки используют электричество для полетов

"Эти результаты ясно демонстрируют способность пауков-прыгунов различать биологические сигналы движения", - написали исследователи в своей статье.

"Присутствие биологической системы обнаружения движений у прыгающих пауков углубляет вопросы относительно эволюционного происхождения этой стратегии обработки изображений и открывает возможность того, что такие механизмы могут быть широко распространены в животном мире".

Когда вы думаете об этом, становится понятно, что существа должны уметь различать живые и неживые вещи. Буквально это может быть вопрос жизни или смерти - уклонение от хищников или погоня за добычей. Тем не менее, было неясно, полагаются ли крошечные беспозвоночные существа на способность различать движение и неподвижность или одушевленные и неодушевленные предметы.

Пауки-прыгуны казались отличным кандидатом для тестирования из-за их потрясающе хорошего зрения. Как у всех пауков, у них восемь глаз; но глаза прыгающих пауков включают в себя два больших сверкающих бассейна прозрачного черного цвета на лицевых сторонах их маленьких лиц, которые, возможно, дают им четырехцветное цветовое зрение .

Читай также: В куске янтаря нашли древнего паука-химеру

Группа исследователей под руководством биолога Массимо де Агро, ранее работавшего в Гарвардском университете, собрала 60 экземпляров M. semilimbatus, распространенных по всему Северному полушарию. Затем эти пауки были подвергнуты специально разработанному тесту точечным светом.

Вот как это работает. При представлении 11 движущихся точек, соответствующих положениям основных суставов человеческого тела, испытуемые-люди могут распознать характер движения как принадлежащий человеку. Эти 11 точек, когда они неподвижны, не передают того же значения - это всего лишь 11 точек.

Де Агро и его команда разработали аналогичный точечный световой дисплей на основе суставов паука. Они также разработали другие дисплеи с точечным светом, в том числе движущийся эллипс, и беспорядочные движения, не похожие на движения любого живого существа.

Читай также: В Африке открыли новый вид рогатых пауков

Чтобы показать пауку анимацию, команда держала тело паука на месте над сферической "беговой дорожкой", которая катилась по потоку сжатого воздуха. То, как паук пытался пройти по беговой дорожке, считалось показателем его реакции на анимацию точечного света. Затем каждому из 60 пауков были показаны световые индикаторы, и их реакции были тщательно записаны.

Интересно, что пауки-прыгуны поворачивались и смотрели своими большими глазами на менее реалистичные дисплеи. Эффект был наиболее выражен при случайном отображении точечного света, который меньше всего двигался как живой организм.

Команда поняла, что это связано с тем, как работают глаза пауков. Второстепенные глаза по бокам головы могут не иметь остроты зрения двух больших глаз, но они дают паукам почти 360-градусное зрение. Если паук замечает что-то своими глазами, которые он может распознать, но также и то, что он не распознает, он будет отдавать приоритет странному, поскольку узнаваемый объект останется в его поле зрения.

"Вторичные глаза смотрят на это отображение биологического движения с точечным светом, и он уже может это понять, тогда как другое случайное движение странно, и они не понимают, что там", - объяснил Де Агро.

Читай также: Дикие танцы: Удивительно красивые пляски пауков-павлинов

Команда надеется, что их система может быть использована для применения их теста к другим беспозвоночным, таким как насекомые и улитки, чтобы попытаться узнать больше о том, как развивалась эта способность.

Все 60 пауков были возвращены в дикую природу целыми и невредимыми… хотя, возможно, немного сбитыми с толку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Америке нашли синего паука.