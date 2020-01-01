За орбитой Сатурна обнаружили гигантскую мегакомету

Астрономы из Новой Зеландии имели преимущество в часовом поясе при наблюдении за массивной кометой.

На иллюстрации этого художника изображена далекая комета Бернардинелли-Бернштейна, какой она могла бы выглядеть во внешней Солнечной системе NOIRLab

Астрономы в Новой Зеландии первыми заметили кому, или зону газа и пыли, распространяющуюся вокруг мегакометы C / 2014 UN271, также известной как Бернардинелли-Бернстайн, которая может быть в 1000 раз массивнее типичной кометы. Это могла быть самая массивная комета, когда-либо обнаруженная за всю историю человечества.

Команда, которая отслеживает изображения, сделанные Обсерваторией Лас-Кумбрес (LCO), разбросана по всему миру, а изображения с одного из 1-метровых телескопов LCO, размещенных в Южноафриканской астрономической обсерватории, были доступны 23 июня в полночь по восточному времени (07:00 по Киеву). Это случилось в Новой Зеландии после обеда.

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"Остальные спали", - вспоминает член команды LCO Мишель Баннистер из Кентерберийского университета Новой Зеландии в заявлении, опубликованном в среду (14 июля).

На первый взгляд, однако, она подумала, что новые изображения провалились из-за постоянно присутствующей проблемы со спутниками, проходящими через поле зрения телескопов.

"На первом снимке комета была закрыта полосой спутника, и мое сердце упало", - продолжила она. "Но тогда другие были достаточно ясными, и черт возьми: вот она, определенно красивая маленькая нечеткая точка, совсем не четкая, как соседние звезды".

Внимание Баннистера привлекла пенистая кома, возникшая на невероятном расстоянии от солнца. Когда был сделан снимок, Бернардинелли-Бернштейн находился примерно в 19 астрономических единицах (а.е.) от Солнца . (Одна а.е. - это среднее расстояние от Земли до Солнца - около 93 миллионов миль или 150 миллионов километров). Это примерно в два раза больше орбитального расстояния Сатурна от Солнца. Солнечная энергия в этот момент - лишь малая часть того, чем мы наслаждаемся здесь, на Земле.

Тем не менее, у кометы есть масса, которую можно нагреть. Огромное ядро ​​(или ядро) Бернардинелли-Бернштейна оценивается более чем в 62 мили (100 км) в диаметре, что в три раза больше, чем следующее известное по величине ядро ​​кометы - кометы Хейла-Боппа , знаменитой голой кометы. глазная комета, прошедшая мимо Земли в 1998 году. Однако, к несчастью для страстных астрономов, Бернардинелли-Бернштейн не сможет приблизиться к нашей планете для наблюдений.

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Самый близкий подход Бернардинелли-Бернштейна к Солнцу будет по-прежнему за пределами Сатурна в январе 2031 года, но у астрономов есть десятилетие, чтобы спланировать такой подход. Если судить по истории, телескопы по всему миру и в космосе, а также любые космические корабли, оказавшиеся поблизости, будут всматриваться в комету, чтобы узнать как можно больше о ее составе и истории.

В рамках проекта LOOK Project, который уже наблюдает за несколькими кометами , будет продолжено наблюдение за Бернардинелли-Бернштейном; вы можете увидеть его ожидаемое расписание просмотра здесь . Ожидается, что это поможет, поскольку его сеть телескопов позволяет "быстро реагировать" в течение 15 минут всякий раз, когда происходят какие-либо вспышки, говорится в заявлении. Но наблюдают не только прицелы LCO.

"В настоящее время проводится большое количество съемок, таких как временная лаборатория Цвикки и предстоящая обсерватория Веры К. Рубин, которые каждую ночь отслеживают участки неба", - сказал член LOOK Тим Листер, штатный научный сотрудник LCO. утверждение.

"Эти исследования могут дать предупреждение, если одна из комет внезапно изменит яркость", - добавил он. "Затем мы можем запустить роботизированные телескопы LCO, чтобы получить более подробные данные и более длительный взгляд на изменяющуюся комету, пока обзор перемещается на другие области неба".

Напомним, ранее сообщалось, что в Солнечной системе впервые нашли чужую комету