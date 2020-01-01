Самая маленькая корова попадет в Книгу рекордов Гиннесса

Тысячи посетителей приезжают на небольшую ферму в Бангладеш, чтобы увидеть самую маленькую корову в мире.

Рани, полностью выросшая 23-месячная бутанская корова, в последнее время привлекает толпы, несмотря на местные ограничения COVID-19. “Я никогда в жизни не видела ничего подобного“, - сказала BBC News посетительница Рина Бегум.

По данным BBC News, корова недавно стала сенсацией в социальных сетях и находится в процессе подтверждения Книгой рекордов Гиннесса как самая короткая корова в мире.

Читай также: Из коровьего молока научились делать футболки

Рост Рани составляет всего 51 сантиметр, а это означает, что, как только ее измерения будут подтверждены, она легко побьет рекорд, установленный коровой Вечур высотой 61 см из Индии, которая в настоящее время является обладателем рекорда книги Гиннесса. Она также довольно легкая - всего 26 килограммов.

Одним из факторов роста Рани является ее порода. Бутанских коров, как и коров Вечур, обычно называют карликовыми коровами, поскольку особи этих пород разводятся так, чтобы они были маленькими. Карликовые породы коров часто выводятся из-за их способности производить большое количество молока, не требуя большого количества еды. Для карликовых пород климат может играть роль в развитии. Согласно исследованию, проведенному Керальским университетом ветеринарии и зоотехники и представленному на Международной конференции в 2016 году, коровы Вечур обладают так называемыми генами термометра, которые, кажется, задерживают их рост в жарком климате. Эти гены благоприятны для пород, живущих в тропическом климате, поскольку меньший размер, вероятно, помогает коровам выдерживать сильную жару.

Но Рани особенная, потому что она крошечный образец особенно миниатюрной породы, что говорит о том, что здесь играет роль не только ее порода.

Саджедул Ислам, главный ветеринар правительства Бангладеш в регионе, включая городок Чариграм, где живет Рани, сказал, что Рани является продуктом “генетического инбридинга“ и вряд ли станет больше. По словам Коби Резерфорда, специалиста по мясному скотоводству Университета штата Миссисипи, написавшего в выпуске журнала Cattle Business in Mississippi за 2015 год, коров обычно разводят на фермах с помощью метода, называемого линейным разведением, при котором один бык дает потомство многим поколениям коров. Хотя эта форма инбридинга имеет тенденцию сохранять и подчеркивать желательные черты, она также может выявить некоторые нежелательные черты, такие как карликовость.

Читай также: Среди коров нашли оптимистов и пессимистов

Согласно исследованию 1969 года, опубликованному в Новозеландском журнале ветеринарной медицины, карликовость хорошо документирована у коров, и, в зависимости от породы, карликовость может привести либо к укорочению, либо к удлинению морды, а также к сокращению продолжительности жизни у пораженных животных. В 1940-х и 1950-х годах среди коров герефордской породы в США стала распространена форма карликовости, называемая нюхательной карликовостью. Оказалось, что это аутосомно-рецессивный признак, то есть ген, который должен быть передан от обоих родителей для экспрессии. в потомстве - то, что, если его несет племенной бык, может незаметно передаваться его телятам. Эта передача становится проблемой, когда того же быка разводят со своими собственными дочерьми, как это часто бывает при линейном разведении, согласно информационному бюллетеню по инбридингу крупного рогатого скота для Университета штата Оклахома.

Невозможно точно узнать, полностью ли инбридинг объясняет размер Рани. В конечном счете, потенциально рекордный размер Рани вполне может быть результатом как инбридинга, так и генетики ее конкретной породы.

Владелец Рани, Кази Мохаммад Абу Суфиан, сказал Washington Post, что Рани такая же робкая, как и очаровательная. Когда она не позирует для фотографий со своими новообретенными поклонниками, она предпочитает проводить большую часть своего времени в одиночестве, пасясь вдали от других коров на ферме. В остальном, сообщает Абу Суфиан, Рани - совершенно счастливая карликовая корова, которая любит бегать “так же быстро, как кролики, которые у нас есть на ферме“.

Напомним, ранее сообщалось, что коровы оставили без связи абонентов сотового оператора.