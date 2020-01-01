Успей загадать желание: Земля проходит через метеорный поток

Падающие звезды можно увидеть до середины августа.

Если вы хотите загадать желание при падающей звезде, вам лучше всего подойдет метеоритный дождь Персеиды - небесное шоу, которое началось 14 июля и продлится до середины августа.

Каждое лето, с 14 июля по 24 августа, Северное полушарие покрывается сияющим потоком "падающих звезд" или метеоров - крошечных кусочков космического камня и пыли, которые сгорают в атмосфере Земли. По данным NASA, метеорный поток Персеиды - один из самых известных метеорных потоков, поскольку ночное небо освещается горящими метеорами, когда Земля проходит через пыльные остатки, оставленные кометой Свифта-Туттля.

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Пик метеорного потока Персеиды приходится на период с 11 по 13 августа, когда наблюдатели могут видеть до 100 метеоров в час (намного больше, чем в среднем пять метеоров в час, видимых в обычную ночь), но можно поймать множество сверкающих метеоров раньше. и после этих дат, особенно в предрассветные часы.

Комета 109P / Свифта-Туттля была открыта в 1862 году Льюисом Свифтом и Горацием Туттлем, которые идентифицировали ее независимо друг от друга. Ядро (или "голова") большой кометы имеет диаметр 26 километров, что в два раза больше космического камня, который, как считается, убил динозавров около 66 миллионов лет назад. Комете требуется 133 года, чтобы облететь вокруг Солнца, и она оставляет за собой длинный след из космического мусора. Последний раз он был в нашей Солнечной системе в 1992 году, а вернется только в 2125 году.

В 1865 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли выяснил, что ежегодный метеорный поток Персеиды произошел из-за взаимодействия атмосферы Земли с обломками, оставленными кометой 109P / Свифта-Туттля,.

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Персеиды - быстрые и яркие метеоры, часто оставляющие длинные "следы" разноцветного света, пролетающие по ночному небу. Иногда наблюдатели могут даже видеть огненные шары или более крупные и яркие полосы света и цвета, которые длятся дольше, чем средняя падающая звезда. По данным NASA, огненные шары возникают, когда более крупные частицы космического камня взаимодействуют с Землей.

Метеоритный дождь Персеиды получил свое название из-за того, откуда падающие звезды появляются в ночном небе: созвездие Персея. Согласно греческой мифологии Персей, сын Зевса и Данаи, убивает горгону Медузу и спасает Андромеду от морского чудовища. Тем не менее, метеоры Персеиды будут видны практически в любом месте ночного неба.

Напомним, ранее сообщалось, что Земля увидит ранее неизвестный метеорный дождь.