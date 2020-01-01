Тропические леса Амазонки выбрасывают больше CO2, чем поглощают
Сотни образцов воздуха на большой высоте, собранные за последнее десятилетие, показали, что юго-восток Амазонки, в частности, превратился в источник углекислого газа, основного парникового газа, сообщили они в журнале Nature.
Наземные экосистемы во всем мире имеют решающее значение, поскольку мир пытается сократить выбросы CO2, которые в 2019 году превысили 40 миллиардов тонн.
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За последние полвека растения и почва постоянно поглощали более четверти этих выбросов, даже несмотря на то, что загрязнение CO2 увеличилось на 50 процентов.
В бассейне Амазонки находится около половины тропических лесов мира, которые более эффективно поглощают и накапливают углерод, чем другая растительность.
Если бы Амазония - с 450 миллиардами тонн CO2, заблокированными в деревьях и почве - стала бы постоянным источником, а не “стоком“ CO2 , борьба с климатическим кризисом была бы намного более сложной задачей.
Согласно исследованию, переходный период в восточной части Амазонки обусловлен несколькими факторами.
“Обезлесение и деградация лесов уменьшают способность Амазонии действовать как поглотитель углерода“, - отмечают авторы.
С 1970 года тропические леса региона сократились на 17 процентов, в основном из-за пастбищ для выращивания крупного рогатого скота и сельскохозяйственных культур, которые их кормят.
Как правило, леса очищают с помощью огня, который одновременно выделяет огромное количество CO2 и уменьшает количество деревьев, которые могут его поглотить.
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Само изменение климата также является ключевым фактором.
Температура в сухой сезон повысилась почти на 3 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальными уровнями, что в три раза превышает среднемировые среднегодовые значения.
Взятые вместе, эти факторы “ставят под сомнение способность тропических лесов улавливать большие количества CO2, полученного из ископаемого топлива в будущем“, - отметил Скотт Деннинг, атмосферный ученый из Университета штата Колорадо, в комментарии, также опубликованном в журнале Nature.
Насколько бассейн Амазонки теряет способность поглощать CO2 , долгое время оставался животрепещущим вопросом, но спутниковые данные - отчасти из-за постоянного облачного покрова - не смогли дать исчерпывающий ответ.
Чтобы обойти эту проблему, исследователи под руководством Лучианы Гатти из Национального института космических исследований в Сан-Жозе-дус-Кампус в Бразилии использовали самолет для сбора почти 600 образцов CO2 и угарного газа с 2010 по 2018 год на высоте до 4,5 км над лесной подстилкой.
Они обнаружили, что северо-запад Амазонки находится в состоянии углеродного баланса, поглощая в атмосферу столько же CO 2, сколько выделяется.
Но восточная Амазонка, особенно в засушливый сезон, выбрасывала гораздо больше, чем поглощала.
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Другое недавнее исследование с использованием другой методологии показало, что бразильская Амазонка выбросила почти на 20 процентов больше CO2 за последнее десятилетие, чем поглотила с 2010 по 2019 год.
Недавние исследования показали, что выше определенного порога глобального потепления глобальное потепление может превратить верхушку тропических лесов континента в гораздо более сухую саванну.
Это будет иметь разрушительные последствия как для региона, в котором в настоящее время находится значительная часть мирового биоразнообразия, так и во всем мире.
Тропические леса Амазонки - одна из дюжины так называемых переломных точек в климатической системе.
Ледяные щиты над Гренландией и Западной Антарктикой, вечная мерзлота Сибири, насыщенная CO 2 и метаном, муссонные дожди в Южной Азии, экосистемы коралловых рифов, струйный поток - все это уязвимо для перехода через точку невозврата, которая радикально изменит мир, каким мы его знаем.
Напомним, ранее сообщалось, что глобальное потепление может стать причиной каждой третьей смерти из-за жары.
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