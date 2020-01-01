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Тропические леса Амазонки выбрасывают больше CO2, чем поглощают

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В среду исследователи сообщили, что изменение климата и обезлесение превратили большую часть бассейна Амазонки в выброс углекислого газа, который вызывает потепление планеты.
Леса Амазонки уже не справляются с переработкой углекислого газа
Леса Амазонки уже не справляются с переработкой углекислого газа
freepik.com

Сотни образцов воздуха на большой высоте, собранные за последнее десятилетие, показали, что юго-восток Амазонки, в частности, превратился в источник углекислого газа, основного парникового газа, сообщили они в журнале Nature.

Наземные экосистемы во всем мире имеют решающее значение, поскольку мир пытается сократить  выбросы CO2, которые в 2019 году превысили 40 миллиардов тонн.

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За последние полвека растения и почва постоянно поглощали более четверти этих выбросов, даже несмотря на то, что  загрязнение CO2 увеличилось на 50 процентов.

В бассейне Амазонки находится около половины тропических лесов мира, которые более эффективно поглощают и накапливают углерод, чем другая растительность.

Если бы Амазония - с 450 миллиардами тонн CO2,  заблокированными в деревьях и почве - стала бы постоянным источником, а не “стоком“ CO2 , борьба с климатическим кризисом была бы намного более сложной задачей.

Согласно исследованию, переходный период в восточной части Амазонки обусловлен несколькими факторами.

“Обезлесение и деградация лесов уменьшают способность Амазонии действовать как поглотитель углерода“, - отмечают авторы.

С 1970 года тропические леса региона сократились на 17 процентов, в основном из-за пастбищ для выращивания крупного рогатого скота и сельскохозяйственных культур, которые их кормят.

Как правило, леса очищают с помощью огня, который одновременно выделяет огромное количество CO2  и уменьшает количество деревьев, которые могут его поглотить.

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Само изменение климата также является ключевым фактором.

Температура в сухой сезон повысилась почти на 3 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальными уровнями, что в три раза превышает среднемировые среднегодовые значения. 

Взятые вместе, эти факторы “ставят под сомнение способность тропических лесов улавливать большие количества CO2, полученного из ископаемого топлива  в будущем“, - отметил Скотт Деннинг, атмосферный ученый из Университета штата Колорадо, в комментарии, также опубликованном в журнале Nature.

Насколько бассейн Амазонки теряет способность поглощать CO2 , долгое время оставался животрепещущим вопросом, но спутниковые данные - отчасти из-за постоянного облачного покрова - не смогли дать исчерпывающий ответ.

Чтобы обойти эту проблему, исследователи под руководством Лучианы Гатти из Национального института космических исследований в Сан-Жозе-дус-Кампус в Бразилии использовали самолет для сбора почти 600  образцов CO2 и угарного газа с 2010 по 2018 год на высоте до 4,5 км над лесной подстилкой.

Они обнаружили, что северо-запад Амазонки находится в состоянии углеродного баланса, поглощая  в атмосферу столько же CO 2, сколько выделяется.

Но восточная Амазонка, особенно в засушливый сезон, выбрасывала гораздо больше, чем поглощала.

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Другое недавнее исследование с использованием другой методологии показало, что бразильская Амазонка выбросила почти на 20 процентов больше CO2  за последнее десятилетие, чем поглотила с 2010 по 2019 год.

Недавние исследования показали, что выше определенного порога глобального потепления глобальное потепление может превратить верхушку тропических лесов континента в гораздо более сухую саванну.

Это будет иметь разрушительные последствия как для региона, в котором в настоящее время находится значительная часть мирового биоразнообразия, так и во всем мире.

Тропические леса Амазонки - одна из дюжины так называемых переломных точек в климатической системе.

Ледяные щиты над Гренландией и Западной Антарктикой, вечная мерзлота Сибири, насыщенная CO 2  и метаном, муссонные дожди в Южной Азии, экосистемы коралловых рифов, струйный поток - все это уязвимо для перехода через точку невозврата, которая радикально изменит мир, каким мы его знаем.

Напомним, ранее сообщалось, что глобальное потепление может стать причиной каждой третьей смерти из-за жары.

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Теги: Амазонка, углекислый газ, климат
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