Видео дня: На камеру попал редкий стеклянный осьминог

Его заснял подводный робот.

Этот редко встречающийся стеклянный осьминог недавно обнажил все - даже вид на его внутренности - когда подводный робот заснял, как он грациозно парит в глубоких водах центральной части Тихого океана.

Морские биологи заметили неуловимого стеклянного осьминога (Vitreledonella richardi) во время 34-дневной экспедиции у отдаленных островов Феникс, архипелага, расположенного более чем в 5100 километров к северо-востоку от Сиднея, Австралия.

Как и другие "стеклянные" существа, такие как стеклянные лягушки и некоторые гребешки, стеклянные осьминоги почти полностью прозрачны, и только их цилиндрические глаза, зрительный нерв и пищеварительный тракт кажутся непрозрачными.

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Экипаж экспедиции сообщил о двух встречах со стеклянным осьминогом - впечатляющее количество, учитывая, что ранее было такое ограниченное количество снимков этих чистых головоногих моллюсков, ученым приходилось узнавать о них, изучая их куски в содержимом кишечника их хищников.

Стеклянные осьминоги не были обнаружены до 1918 года. Мало что известно об этих головоногих, за исключением того, что они живут в тропических и субтропических областях в глубинах океана в мезопелагической, или сумеречной зоне, на глубине от от 200 до 1000 метров под поверхностью и в батипелагической, или полуночной зоне от 1000 до 3000 м ниже поверхности.

Цилиндрическая форма глаз стеклянных осьминогов, возможно, эволюционировала, чтобы минимизировать силуэт глаз существ, если смотреть снизу, "и является частью стратегии маскировки животного", согласно отчету 1992 года в Журнале Морской биологической ассоциации Соединенных Штатов.

Стеклянный осьминог был замечен экспедицией на борту исследовательского судна Falkor, которым управляет Schmidt Ocean Institute, некоммерческий операционный фонд, основанный Венди и Эриком Шмидтом, бывшим генеральным директором Google. В экспедиции также приняли участие ученые из Бостонского университета и Океанографического института Вудс-Хоул.

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Во время экспедиции, завершившейся 8 июля, команда морских ученых обнаружила несколько новооткрытых морских животных на девяти ранее неисследованных подводных горах, известных как подводные горы.

Команда также завершила высокого разрешение морского дна картирования более 30 000 квадратных километров вокруг архипелага и видеозаписей пяти дополнительных подводных гор, снятых подводный робот SuBastian .

SuBastian также поймал кадры с китовой акулой (самой большой живой рыбой в мире) и длинноногим крабом, крадущим рыбу у другого краба.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Австралии нашли город осьминогов.