Штамм коронавируса Лямбда распространился в 29 странах. Что он нем известно

Эта мутация появилась в Перу и стала самой смертоносной.

Перу имеет наибольшее количество смертей от COVID на душу населения. На каждые 100000 населения 596 человек умерли от COVID. Это почти вдвое больше, чем у Венгрии, следующей наиболее пострадавшей страны, где на 100 000 человек приходится 307 смертей.

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Есть много причин, по которым Перу так плохо справилась с пандемией. К ним относятся плохо финансируемая, недостаточно подготовленная система здравоохранения со слишком малым количеством коек в отделениях интенсивной терапии; медленное внедрение вакцины; ограниченные возможности тестирования; большая неформальная экономика (мало кто мог позволить себе не работать); и перенаселенное жилье.

Страна также была поражена лямбда-вариантом. Первоначально сообщалось в столице, Лиме, ​​в августе 2020 года, к апрелю 2021 года на него приходилось 97 процентов всех последовательностей в Перу.

Лямбда теперь путешествует по всему миру. Согласно недавнему отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он был обнаружен в 29 странах. В отчете говорится: "Лямбда ассоциируется со значительными темпами передачи инфекции в сообществе во многих странах, причем с течением времени распространенность растет одновременно с увеличением заболеваемости COVID-19".

14 июня 2021 года ВОЗ объявила лямбда "глобальным вариантом интереса". Общественное здравоохранение Англии последовало его примеру 23 июня, обозначив его как "исследуемый вариант" из-за его "международного распространения и нескольких заметных мутаций".

Из восьми подтвержденных случаев лямбда в Великобритании большинство было связано с поездками за границу .

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Представляющий интерес вариант - это тот, у которого есть предсказанные или известные мутации, которые влияют на такие вещи, как трансмиссивность (насколько легко распространяется вирус), тяжесть заболевания, способность уклоняться от иммунитета от прошлых инфекций или вакцин или затрудняющие диагностические тесты.

Многие ученые говорят о "необычной комбинации" мутаций лямбды, которые могут сделать ее более передаваемой.

Лямбда имеет семь мутаций в белке-шипе, грибовидных выступах на внешней оболочке вируса, которые помогают ему цепляться за наши клетки и вторгаться в них. Эти мутации могут облегчить связывание лямбда с нашими клетками и затруднить нашим антителам захват вируса и его нейтрализацию.

Но важно помнить, что нейтрализующие антитела - не единственный инструмент в арсенале иммунной системы - их просто легче всего изучить. Т-клетки также играют жизненно важную роль, поэтому небольшого количества мутаций, какими бы необычными они ни были, может быть недостаточно, чтобы лямбда полностью уклонилась от нашей иммунной системы.

Итак, какие у нас есть доказательства того, что эти мутации делают лямбда более опасным, чем оригинальный коронавирус ? Оказывается, очень мало.

Нет опубликованных исследований по лямбда-варианту, и есть лишь несколько препринтов - статей, которые еще не подверглись тщательной проверке другими учеными (рецензирование) и опубликованы в журнале.

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В препринте Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета изучалось влияние вакцин Pfizer и Moderna против лямбда-варианта и было обнаружено снижение в два-три раза антител, вызванных вакциной, по сравнению с исходным вирусом.

По сути, это не массовая потеря нейтрализующих антител. Исследователи пришли к выводу, что эти вакцины с мРНК, вероятно, сохранят защиту от варианта лямбда.

Исследователи из Чилийского университета исследовали действие вакцины Sinovac (также известной как "CoronaVac") против лямбда-варианта. Они также обнаружили трехкратное снижение нейтрализующих антител по сравнению с исходным вариантом.

Тот факт, что эти два исследования показали, что нейтрализация, по крайней мере, частично сохраняется, является многообещающим, не в последнюю очередь потому, что это только один аспект иммунного ответа, вызываемого вакцинацией.

Согласно последней "оценке риска" лямбда (8 июля) PHE, нет никаких свидетельств того, что в какой-либо стране лямбда превзошла дельту. Исследования продолжаются, но на данный момент лямбда остается скорее интересным вариантом, чем вариантом для беспокойства.

Напомним, ранее сообщалось, что одна доза вакцины не спасает от дельта-варианта коронавируса.