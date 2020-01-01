Колебание орбиты Луны может привести к рекордному наводнению

Лунный цикл и изменение климата могут нанести катастрофические разрушения.

Изменение климата уже увеличило частоту и силу ураганов и других экстремальных погодных явлений по всему миру. Но на горизонте есть меньшая, менее яркая угроза, которая может нанести ущерб американскому побережью.

Высокие приливы происходят в прибрежных районах, когда высота прилива достигает примерно 0,6 метра выше среднего дневного уровня прилива и начинают заливать улицы или просачиваться через ливневые стоки. Эти наводнения являются скорее неприятностью, чем явным бедствием, затопляя улицы и дома, вынуждая закрывать предприятия и вызывая переполнение выгребных ям - но чем дольше они продолжаются, тем больший ущерб они могут нанести.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в 2019 году в США произошло более 600 таких наводнений . Но теперь новое исследование, проведенное NASA, предупреждает, что такие наводнения станут гораздо более частым явлением в США уже к 2030-м годам, и ожидается, что на большей части побережья США будет в три-четыре раза больше паводковых дней каждый год не менее десяти лет.

Исследование, опубликованное 21 июня в журнале Nature Climate Change, предупреждает, что эти дополнительные паводковые дни не будут распределяться равномерно в течение года, но, вероятно, сгруппируются вместе всего за несколько месяцев; прибрежные районы, которые сейчас сталкиваются с двумя или тремя наводнениями в месяц, вскоре могут столкнуться с дюжиной или более.

Исследователи предупреждают, что эти продолжительные сезоны прибрежных наводнений вызовут серьезные нарушения в жизни и средствах к существованию, если сообщества не начнут планировать их сейчас.

"Это накопленный с течением времени эффект, который будет иметь влияние", - сказал в своем заявлении ведущий автор исследования Фил Томпсон, доцент Гавайского университета. "Если он будет затоплен 10 или 15 раз в месяц, бизнес не сможет продолжать работу, так как автостоянка находится под водой. Люди теряют работу, потому что не могут приступить к работе. Очистка выгребных ям становится проблемой общественного здравоохранения".

Прогнозируемое увеличение количества паводковых дней обусловлено несколькими факторами.

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Во-первых, повышение уровня моря. По мере того как глобальное потепление нагревает атмосферу, ледниковый лед тает с рекордной скоростью, сбрасывая огромное количество талой воды в океан. В результате, по данным NOAA, средний мировой уровень моря поднялся на 21–24 см с 1880 года, причем примерно треть этого показателя произошла всего за последние 25 лет. К 2100 году уровень моря может подняться на 0,3 м до 2,5 м выше уровня 2000 года, в зависимости от того, насколько хорошо люди будут ограничивать выбросы парниковых газов в ближайшие десятилетия.

Хотя повышение уровня моря само по себе увеличит частоту наводнений, им будет небольшая помощь со стороны космоса - в частности, Луны.

Луна влияет на приливы и отливы, но сила притяжения Луны не одинакова из года в год; На самом деле Луна имеет "колебание" на своей орбите, слегка меняя свое положение относительно Земли в ритмическом 18,6-летнем цикле. В течение половины цикла Луна подавляет приливы на Земле, что приводит к более низким приливам и более высоким отливам. По данным НАСА, во второй половине цикла приливы усиливаются с более высокими приливами и более низкими приливами.

В настоящее время мы находимся в усиливающейся части цикла; следующий цикл усиления приливов начинается в середине 2030-х годов И к тому времени глобальный уровень моря поднимется достаточно, чтобы сделать эти приливы особенно неприятными, как выяснили исследователи.

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Команда написала, что из-за комбинированного эффекта повышения уровня моря и лунного цикла наводнения во время прилива будут быстро увеличиваться по всему побережью США. Авторы писали, что через чуть более десяти лет наводнение во время прилива перейдет "из региональной проблемы в национальную, в результате чего пострадает большая часть побережья США". Другие элементы климатического цикла, такие как явления Эль-Ниньо , будут вызывать скопление этих паводковых дней в определенные периоды года, что приводит к целым месяцам неослабевающих прибрежных наводнений.

Авторы писали, что как бы страшно ни звучал этот шаблон, его также важно понимать для целей планирования.

"Понимание того, что все ваши события сгруппированы в конкретный месяц или что во второй половине года у вас могут быть более серьезные наводнения, чем в первом - это полезная информация", - сказал соавтор исследования Бен Хамлингтон из Лаборатории реактивного движения НАСА. утверждение.

Экстремальные погодные явления могут привлечь все внимание национальных средств массовой информации, поскольку они обрушиваются на берега Америки, но вскоре будет невозможно игнорировать наводнения во время прилива. Авторы пришли к выводу, что лучше начать планировать это сейчас, пока не стало слишком поздно.

Напомним, ранее сообщалось, что метеориты выбивают из Луны тонны воды.