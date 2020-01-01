Интересный факт дня: Лекарство от рака нашли в кишечнике

Бактерии, которые формируются в нашем кишечнике, могут помочь нам в борьбе с онкологией.

Наши кишки - сказочные места, наполненные множеством микробов. Эти крошечные формы жизни помогают нам во всем, от ферментации клетчатки до ощущения сытости. Но их эффекты не остаются только в кишечнике.

Мы знаем, что кишечные микробы, такие как бактерии и дрожжи, играют определенную роль в развитии диабета, депрессии и нервно-сосудистых заболеваний. Теперь ученые обнаружили, что молекулы, производимые желудочными бактериями, могут протянуть человеческому организму руку помощи, когда дело доходит до иммунной системы, вплоть до борьбы с опухолями.

"Результаты являются примером того, как метаболиты кишечных бактерий могут изменять метаболизм и генную регуляцию наших клеток и, таким образом, положительно влиять на эффективность лечения опухолей", - говорит иммунолог Майк Луу из университетской клиники Вюрцбурга в Германии.

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Короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA) - одна из полезных молекул, образующихся при ферментации пищевых волокон в кишечнике. Основными SCFAs являются ацетат и бутират , а также менее распространенный пентаноат, обнаруженный только у некоторых бактерий. Все эти SCFAs имеют множество положительных эффектов для здоровья человека, таких как регуляция инсулинорезистентности, холестерина и даже аппетита.

Луу и его коллеги обнаружили, что бутират и пентаноат также усиливают противоопухолевую активность типа Т-киллеров, известных как CD8, путем перепрограммирования их работы. Они впервые экспериментально продемонстрировали это на мышах.

"Когда короткоцепочечные жирные кислоты перепрограммируют CD8 Т-клетки, одним из результатов является увеличение производства провоспалительных и цитотоксических молекул", - говорит Луу.

"Мы смогли показать, что бутират короткоцепочечных жирных кислот и, в частности, пентаноат способны увеличивать цитотоксическую активность CD8 Т-клеток".

Используя лабораторных мышей, команда обнаружила, что некоторые комменсальные бактерии производят пентаноат. Например, одна относительно редкая кишечная бактерия человека, Megasphaera massiliensis, усилила небольшие белки, называемые цитокинами, в Т-клетках-киллерах, что привело к повышенной способности уничтожать опухолевые клетки.

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В качестве контроля команда экспериментировала с другими бактериями, не продуцирующими пентаноат, и не обнаружила никакого влияния на уровень цитокинов. Это открытие может быть особенно полезно для методов лечения, которые задействуют иммунную систему для борьбы с раком

Некоторые опухолевые клетки имеют на своей поверхности белки, которые могут связываться с белками на Т-клетках, что приводит к иммунному ответу "контрольной точки", который говорит клетке-киллерам пощадить свою цель - в данном случае раковую клетку. Терапия с использованием ингибиторов иммунных контрольных точек (ICI) работает путем блокирования этих белков контрольных точек, позволяя Т-клеткам выполнять свою работу и разрушать опухолевые клетки.

"Определенный комменсальный консорциум, состоящий из 11 человеческих бактериальных штаммов, вызывал сильный CD8 + T-клеточный противоопухолевый иммунитет", - написала команда в своей новой статье.

"Это исследование продемонстрировало, что смесь человеческих комменсалов с низким содержанием может существенно повысить эффективность терапии ICI у мышей".

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Это захватывающее открытие приближает нас к пониманию того, как правильное сочетание кишечных бактерий может помочь повысить эффективность лечения больных раком ICI.

Команда также изучила генетически модифицированный тип Т-клеток, называемых CAR-T-клетками, которые используются в иммунотерапии, и обнаружила, что бактериальная помощь работает таким же образом, особенно в отношении солидных опухолей.

Хотя исследователи предупреждают, что нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем применить эти результаты в клинике, это важное открытие - еще одна причина любить кишечные бактерии и не забывать есть больше клетчатки.

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