Июнь 2021 стал самым жарким в истории Америки

Но в мире - всего лишь четвертый по температуре за всю историю.

Чтобы вы понимали, насколько жарко было в США - вот небольшой факт. От жары таяли силовые кабели в Портленде, штат Орегон. И новые спутниковые данные подтверждают что июнь 2021 года стал самым жарким июнем за всю историю наблюдений в Северной Америке.

Новые данные предоставлены программой Европейского союза Copernicus, которая производит измерения климата на основе миллиардов наблюдений, сделанных со спутников, самолетов и метеорологических станций по всему миру. Согласно новому отчету программы за июнь 2021 года, месяц был также четвертым по температуре, зарегистрированным в мире, и вторым самым жарким июнем, зарегистрированным в Европе.

Читай также: Июнь 2019 года стал самым жарким в истории

В то время как антропогенное изменение климата неуклонно увеличивает средние летние температуры из года в год (2020 год связан с 2016 годом, который стал самым жарким годом на планете за всю историю наблюдений), погодная аномалия также способствовала жарким температурам в Северной Америке. В этом месяце на Тихоокеанском северо-западе и западе Канады обрушились рекордные волны тепла, при этом застойный воздух несколько дней подряд обрушивался на густонаселенные города, такие как Сиэтл и Портленд. Виновником было опасное погодное явление, называемое омега-блоком , который по сути представляет собой купол горячего воздуха, захваченный атмосферными потоками.

28 июня в Сиэтле был самый жаркий день в истории - 42 градуса по Цельсию, что примерно на 19 C выше обычных максимумов в это время года, сообщает The Washington Post. Не поддаваясь пренебрежению американской исключительностью, Канада три дня подряд фиксировала национальные рекорды высоких температур за все время, кульминацией которых стало 49 ° C в Британской Колумбии 29 июня.

Читай также: Лучше работается: В жаре нашли плюсы

Однако эти записи не вызывают удивления; ученые давно предсказывали, что глобальное потепление приведет к постоянному повышению температуры во всем мире. Но экстремальная июньская жара пролила свет на новую проблему: рекорды высоких температур, установленные в Северной Америке, не просто превзошли старые рекорды; они полностью разбили их. Во время волн жары в нескольких городах США и Канады температура поднялась более чем на 4 C по сравнению с предыдущими рекордами, сказал BBC Питер Стотт, климатолог из британского метеорологического бюро, - гораздо большее повышение температуры, чем ожидалось.

Данные "говорят нам, что изменения среднего климата приводят к быстрой эскалации не только экстремальных температур, но и чрезвычайно экстремальных температур", - сказал Стотт.

Добро пожаловать в очередное жаркое климатическое лето.

Напомним, ранее сообщалось, что британские ученые раскрыли тайну аномальной жары.