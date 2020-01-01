Фитнес-трекеры помогли определить время излечения от COVID-19

Умные часы и другие носимые устройства помогают ученым отслеживать длительное воздействие COVID-19 на человеческий организм.

Используя добровольно предоставленные данные сотен датчиков фитнеса и здоровья, исследователи обнаружили, что организму требуется около двух или трех месяцев, чтобы оправиться от COVID-19.

Выявленные физические симптомы варьировались от человека к человеку, но обычно они включали учащение пульса в состоянии покоя, избыточный сон или снижение физической активности.

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У небольшой части тех, кто заразился вирусом, примерно 14 процентов, было даже тяжелее. Эти "дальнобойщики", как их стали называть, демонстрировали необычно высокую частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, которая сохранялась более четырех месяцев.

Их симптомы в самом начале болезни также были более серьезными; Это интересно, поскольку предыдущие отчеты показали, что у многих дальнобойщиков наблюдались лишь легкие начальные симптомы COVID-19.

"Наши данные показывают, что тяжесть ранних симптомов и более высокая начальная реакция частоты пульса в состоянии покоя на COVID-19 может быть предиктором того, сколько времени потребуется людям, чтобы физиологически выздороветь от этого вируса", - говорит эпидемиолог Дженнифер Радин из Научно-исследовательского трансляционного института Скриппса.

"В будущем, с более крупными размерами выборки и более полными результатами, сообщаемыми участниками, можно будет лучше понять, почему некоторые люди выздоравливают быстрее или иначе, чем другие".

Исследователи полагают, что это первый раз, когда носимые устройства используются для отслеживания течения инфекционного заболевания в течение нескольких месяцев, и результаты показывают, что от COVID-19 особенно сложно вылечиться - по крайней мере, для тех, у кого проявляются симптомы.

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По сравнению с данными о фитнесе от 641 больного человека, не болевшего COVID-19, у 243 добровольцев, у которых действительно был COVID-19, наблюдались изменения в частоте сердечных сокращений, сне и физической активности, которые сохранялись гораздо дольше.

Различия были наиболее очевидны для здоровья сердечно-сосудистой системы, что имеет смысл, поскольку недавние данные показали, что COVID-19 может оказывать длительное воздействие на сердце и легкие даже у молодых людей и после легких случаев.

В среднем текущее исследование показало, что более высокая частота пульса в состоянии покоя является обычным явлением после COVID-19 и не возвращается к исходному уровню в течение примерно двух с половиной месяцев.

С другой стороны, количество шагов обычно возвращается к норме примерно через месяц; в то время как количество сна обычно возвращается к 24 дню.

"Данные носимых датчиков от умных часов и трекеров активности предоставляют множество данных об индивидуальных исходных показателях, от частоты пульса в состоянии покоя и режима сна до нормального уровня повседневной активности", - говорит Радин.

"Эти данные дают нам новые и более эффективные способы измерения того, как тело изменяется во время инфекции и как оно выздоравливает, что особенно важно для нового заболевания, такого как COVID-19, о котором мы все еще так много узнаем".

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Загадки, связанные с длительным COVID-19 и подобными заболеваниями, такими как миалгический энцефаломиелит или синдром хронической усталости (ME / CFS), бесчисленны, и во многом это потому, что пациенты исторически не воспринимались всерьез.

Часто бывает трудно описать, не говоря уже о количественной оценке определенных симптомов, таких как усталость, туман в мозгу, головная боль, потеря обоняния или вкуса, мышечная боль или одышка. И все же это не делает симптомы менее реальными.

Носимые датчики не только дополняют растущий поток сообщений о пациентах, но и предлагают основанный на фактических данных путь для дальнейших исследований.

Эти изящные устройства теперь находятся на телах более чем каждого пятого американца , что означает получение большого количества данных, если люди соглашаются поделиться ими с исследователями.

Исследование было опубликовано в JAMA Network Open.

Напомним, ранее сообщалось, что фитнес-трекеры и умные часы помогут спрогнозировать случаи COVID-19.