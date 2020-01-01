Есть новый обзор потенциального происхождения SARS-CoV-2

По мере того, как мир преодолевает страшную веху в 4 миллиона смертей от COVID-19 , а новые варианты вируса сеют хаос в непривитых сообществах, продолжают бушевать дебаты по вопросу о том, произошла ли утечка SARS-CoV-2 из лаборатории.

Группа ученых, в том числе ведущие вирусологи мира и лауреат Нобелевской премии, приняла вызов, представив критический обзор научных данных, имеющихся на сегодняшний день, и пришла к выводу, что в настоящее время нет доказательств того, что вирус, вызывающий COVID-19, возник в лаборатории.

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"Наш тщательный и критический анализ имеющихся в настоящее время данных не подтвердил идею о том, что SARS-CoV-2 возник в лаборатории", - говорит вирусолог и ведущий автор Эдвард Холмс, который до этой пандемии работал над вирусами, вызвавшими вспышки Эболы и эпидемии гриппа.

Зная, что нарушение лаборатории нельзя полностью исключить, группа обобщает доказательства естественного происхождения SARS-CoV-2 и утверждает, что деятельность человека, такая как вырубка лесов и торговля дикими животными, "неоднократно ставила нас на путь столкновения с новыми вирусами".

Они также предупреждают, что сосредоточение внимания на крайне маловероятном лабораторном происхождении отвлекает от более насущных научных задач, таких как исследование животных источников SARS-CoV-2 или подготовка к следующей пандемии - как мы должны были сделать для этой.

"Настоящий препринт представляет собой освежающе ясное и аргументированное описание вирусологических событий, которые имели место во время появления пандемического вируса", - говорит вирусолог Джонатан Стоу из Института Фрэнсиса Крика, который не участвовал в обзоре.

Доказательства в пользу животного происхождения SARS-CoV-2 обнаружены в близкородственных вирусах, обнаруженных у летучих мышей и ящеров, а также у людей, взаимодействующих с этими животными.

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В обзоре, который доступен в виде препринта и проходит рецензирование, также приводятся другие доказательства, которые не согласуются с теорией лабораторных утечек: SARS-CoV-2 не может заразить лабораторных мышей, подходящую модель для изучения на животных вирусных инфекций.

И если бы кто-то искусственно сконструировал вирус в лаборатории, в последовательности SARS-CoV-2 были бы генетические маркеры этого процесса, которые невозможно не найти.

"[Обзор] убедительно свидетельствует о естественном происхождении вируса с последующей адаптацией у людей", - говорит Стоу.

Хотя несколько ранее задокументированных случаев COVID-19 были связаны с ныне закрытым рынком в Ухане, в конечном итоге это было "скорее усиливающее событие, чем обязательно истинная точка отсчета". Поэтому нам нужно искать вирусное происхождение где-нибудь в другом месте", - написал исследователь Доминик Дуайер, который участвовал в расследовании ВОЗ в Ухане.

Однако, как отмечается в новом обзоре, до сих пор нет эпидемиологических данных, связывающих SARS-CoV-2 - или возможные предшественники - с Уханьским институтом вирусологии, где исследователи действительно изучают коронавирусы, переносимые летучими мышами.

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"Ключевым источником может быть зараженный работник, который, возможно, принес его домой после заражения в лаборатории", - говорит Стюарт Турвилл, вирусолог из Института Кирби в Сиднее, Австралия. "Тем не менее, это не задокументировано ни в одном из первых индексных дел".

Каким бы всеобъемлющим ни был последний обзор, нельзя окончательно исключить сценарий "лабораторной утечки", который оставляет место для сомнений. Даже расследование ВОЗ не было окончательным.

"Ни одна исследовательская поездка не может дать все ответы", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в марте этого года, когда ВОЗ опубликовала свой первый отчет, в котором подробно описывается ее обширное расследование происхождения SARS-CoV-2.

По большому счету, эксперты в настоящее время согласны с тем, что наиболее вероятный сценарий заключается в том, что вирус циркулировал среди диких животных, распространился на людей, контактировавших с людьми, а затем естественным образом эволюционировал, чтобы адаптироваться к своему новому хозяину.

Однако иммунолог Николай Петровский из Университета Флиндерса в Австралии менее уверен, говоря, что новый анализ предоставляет "минимальные веские доказательства" и никаких твердых выводов.

"Истинное происхождение вируса остается полностью открытым вердиктом, разделяющим естественный побочный эффект от до сих пор неустановленного животного-переносчика или лабораторную аварию", - говорит Петровский.

"На основании фактических данных на сегодняшний день ни одна из возможностей не может быть ни доказана, ни определенно опровергнута".

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Другие эксперты более поддерживают обзор и его выводы. Эпидемиолог инфекционных болезней Джеймс Вуд из Кембриджского университета говорит:

"Они учли неопределенности, которые неизменно сохраняются в отношении ретроспективных исследований такого рода, а также отметили, что нельзя полностью исключить лабораторную аварию, но что это очень маловероятно в связи с происхождением, связанным с контактом человека и животных".

Группа утверждает, что исторические данные о других так называемых зоонозных вирусах, которые перешли от животных к человеку, являются еще одним свидетельством животного происхождения SARS-CoV-2.

"Все предыдущие человеческие коронавирусы имеют зоонозное происхождение, как и подавляющее большинство человеческих вирусов", - пишут они, прежде чем признать, что точный животный источник коронавируса, возможно, никогда не будет обнаружен, что, вероятно, в первую очередь послужило основанием для теории утечки из лаборатории.

"Действительно, животные происхождения многих хорошо известных патогенов человека, включая вирус Эбола, вирус гепатита С, полиовирус и [другие] коронавирусы ... еще предстоит определить", - пишет группа.

Однако некоторые вещи более очевидны: теории и слухи о заговоре совершенно опасны, даже смертельны, и мы должны извлечь уроки из этой пандемии, чтобы защитить себя от следующей.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ выяснило место происхождения коронавируса COVID-19.