Из-за адской жары в Канаде тысячи морских существ сварились заживо

Десятки тысяч моллюсков, мидий, морских звезд и улиток были найдены сваренными до смерти на пляже в Ванкувере, Канада, во время рекордной в стране волны тепла.

Крис Харли, морской биолог из Университета Британской Колумбии, сообщил о гибели моллюсков, когда в воскресенье почувствовал неприятный запах, исходящий с пляжа Китсилано в Ванкувере.

Он сказал канадской новостной сети CBC, что был “ошеломлен“, сделав это открытие.

В Британской Колумбии три дня подряд в конце июня наблюдались рекордно высокие температуры, достигнув 49,6 градуса по Цельсию 29 июня.

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Неизвестно, когда погибли моллюски. Харли сказал CBC, что большинство приливных животных могут размножаться только при температуре до 30 по Цельсию. Тепловидение 28 июня показало, что температура на побережье Ванкувера достигла отметки 50 градусов.

По словам Харли, смерть этих животных временно повлияет на качество воды в этом районе, так как мидии и моллюски фильтруют море.

Подсчитав, сколько мертвых морских животных было найдено на небольшой территории, Харли также подсчитал для CBC, что более миллиарда морских животных, живущих вдоль побережья Салишского моря, могли погибнуть.

Это не первый случай, когда жара убивает моллюсков. Волна жары 2019 года вызвала самый большой мор мидий в Бодега-Хед, заливе на побережье Калифорнии.

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Как сообщила Айлин Вудворд из Insider, температура в Канаде была настолько высокой, что лесные пожары образовывали пирокумулонимбусы, облака, которые могут вызывать торнадо и молнии, которые могут вызвать новые лесные пожары.

Напомним, ранее сообщалось, что тепловые волны вызывают смертоносную жару.