Одна доза вакцины не спасает от дельта-варианта коронавируса

Хотя вакцины хорошо работают против варианта Дельта, уровень защиты, который они предлагают, во многом зависит от того, прошли ли вы полный курс вакцинации.

В исследовании, опубликованном в четверг в журнале Nature, было обнаружено, что всего одна доза вакцин Pfizer или AstraZeneca - обе вакцины требуют двух прививок - либо слабо, либо совсем не эффективны против Delta.

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Исследователи провели лабораторные эксперименты с образцами крови людей, получивших одну из этих инъекций. После однократной дозы всего в 10 процентах этих образцов выработались антитела, которые нейтрализовали вариант Дельта - признак того, что эти люди будут защищены от симптоматической инфекции. Однако после двух доз в 95 процентах образцов были обнаружены нейтрализующие антитела против Дельты.

Исследователи пришли к выводу, что вариант Дельта "частично, но значительно ускользает" от иммунной защиты от вакцин.

Хотя результаты подобных лабораторных экспериментов не обязательно переносятся непосредственно в реальный мир, другие исследования аналогичным образом показали, что Дельта сопротивляется защите от одной дозы вакцины.

Анализ, проведенный в Великобритании в мае, показал, что однократная доза вакцины Pfizer или AstraZeneca была всего на 33 процента эффективна против симптоматического COVID-19, вызванного Дельтой. После двух доз эта эффективность выросла до 88 процентов для вакцины Pfizer и 60 процентов для вакцины AstraZeneca.

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Две дозы вакцины Pfizer также на 96 процентов были эффективны в предотвращении госпитализаций в связи с заболеванием вариантом Дельта, в то время как две дозы вакцины AstraZeneca были примерно на 92 процента эффективны по тому же стандарту.

Между тем канадское исследование, которое все еще ожидает экспертной оценки, показало, что однократная доза укола Pfizer была на 56 процентов эффективна в предотвращении симптоматических инфекций, вызванных Дельтой, через две недели. Этот показатель составил 67 процентов для AstraZeneca и 72 процента для Moderna.

Когда дело дошло до предотвращения госпитализаций, связанных с Дельтой, эта эффективность выросла до 78 процентов для Pfizer, 88 процентов для AstraZeneca и 96 процентов для Moderna.

В том же исследовании было показано, что после двух доз вакцина Pfizer оказалась на 87% эффективнее против симптоматических инфекций, вызванных Дельтой. Но у исследователей не было достаточно данных для AstraZeneca или Moderna.

Взятые вместе, исследования показывают, что частично вакцинированные люди могут быть более уязвимы к симптоматическим случаям COVID-19 сейчас, чем в прошлые месяцы, поскольку Дельта стала доминирующим штаммом во многих странах, включая Великобританию и США. Около 48 процентов населения США полностью вакцинировано, а 55 процентов получили хотя бы одну дозу.

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Но в некоторых штатах разрыв между людьми, получившими один укол, и теми, кто закончил курс, больше, чем в среднем по стране. Директор здравоохранения штата Арканзас доктор Хосе Ромеро сообщил, что 15 процентов людей, получивших первую дозу вакцины Pfizer или Moderna, не вернулись на вторую дозу вакцины две недели назад.

По словам Ромеро, во многих случаях людей отпугивали первоначальные побочные эффекты.

"У нас есть значительная часть людей, которые получают одну дозу из двухдозовой серии, но не возвращаются для второй дозы в пределах окна или в течение 42 дней после этой вакцины", - сказал он. "У них нет полной защиты, которую они должны иметь".

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ придумала новые обозначения для коронавируса.