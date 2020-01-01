В нашей галактике нашли кучу дрейфующих планет

Когда рождается звезда, пыль и газ, оставшиеся в облаке, из которого она образовалась, не остаются на месте. Он слипается вместе, образуя другие космические объекты - астероиды, кометы, метеоры и, да, экзопланеты. Астрономы обнаружили многие из этих экзопланет на орбите инопланетных звезд в Млечном Пути.

Что интересно, не все экзопланеты остаются на месте. Некоторых гравитационно отбрасывает от их родительской звезды, и они блуждают по галактике в холоде и одиночестве. Их труднее обнаружить, но после тщательного анализа данных космического телескопа Кеплера, который занимается поиском планет NASA, астрономы думают, что они их нашли.

По данным двухмесячного периода наблюдений, они насчитали 27 сигналов, намекающих на то, что неконтролируемая экзопланета двигалась мимо глаза телескопа. Большинство из них были известны, обнаружены другими приборами, но пять были совершенно новыми.

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По словам исследователей, четыре из этих новых сигналов, по-видимому, исходят от экзопланет-изгоев, имеющих ту же массу, что и Земля.

Телескоп Кеплер, который сейчас на пенсии, не был предназначен для обнаружения экзопланет таким способом. Он основан на так называемом методе транзита: когда экзопланета проходит между нами и своей звездой, мы можем наблюдать слабое падение света. Кеплер смотрел на звездные поля, чтобы уловить эти провалы в звездном свете, в результате обнаружив тысячи экзопланет.

Поскольку чужие экзопланеты не вращаются вокруг звезды, их нельзя обнаружить таким образом. Чтобы найти их, мы можем использовать технику, называемую гравитационным микролинзированием, но это еще труднее понять. Когда тело с массой движется в пространстве, гравитационное искривление пространства-времени вокруг него может увеличивать (очень слабо и ненадолго) звездный свет на заднем плане.

"Эти сигналы чрезвычайно сложно найти", - объяснил астроном Иэн Макдональд , работавший тогда в Манчестерском университете в Великобритании.

"Наши наблюдения направили телескоп с нечетким зрением на одну из самых густонаселенных частей неба, где уже есть тысячи ярких звезд разной яркости и тысячи астероидов, скользящих по нашему полю. Из этой какофонии мы пытаемся извлечь крошечные характерные блики, вызванные планетами, и у нас есть только один шанс увидеть сигнал, прежде чем он исчезнет. Это примерно так же просто, как поискать единственное мигание светлячка посреди автострады, используя только мобильный телефон".

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Тем не менее Кеплер победил. Команда обнаружила, что во время двухмесячного цикла наблюдений в 2016 году ему удалось зафиксировать 27 событий микролинзирования. Наряду с 22 известными событиями микролинзирования, которые были обнаружены другими наземными инструментами, наблюдающими в то же время, исследователи идентифицировали пять ранее неизвестных событий.

Одному из них посвящена отдельная статья, но остальные четыре были особенно интересными.

Эти четыре события были намного короче, чем другие, что указывает на то, что популяция экзопланет находится на менее массивной стороне (большинство обнаруженных экзопланет на сегодняшний день являются большими, что, по крайней мере частично, потому, что их легче обнаружить).

Теперь звезда также может создать событие микролинзирования; мы знаем, как это выглядит, потому что это случается довольно часто. Четыре новых события не имели той же сигнатуры, что и звезда с микролинзированием, что привело исследователей к выводу, что эти экзопланеты были изгоями - они были выброшены из своих звездных систем, чтобы в одиночку парить в космосе.

Эти сигналы ни в коем случае не являются окончательными, но они представляют собой захватывающий, дразнящий намек на то, что может появиться в следующем поколении инструментов, таких как Римский космический телескоп Нэнси Грейс, который должен быть запущен в середине 2020-х годов.

"Кеплер достиг того, для чего он никогда не был предназначен, предоставив дополнительные предварительные доказательства существования населения свободно плавающих планет земной массы", - сказал астроном Имонн Керинс из Манчестерского университета.

"Теперь он передает эстафету другим миссиям, которые будут разработаны для поиска таких сигналов, сигналов настолько неуловимых, что сам Эйнштейн думал, что они вряд ли когда-либо будут обнаружены".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые увидели, как пространство и время кружатся вокруг звезды.